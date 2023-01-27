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Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля
Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля - РИА Новости, 27.01.2023
Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля
К концу февраля могут быть подвижки в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил постпред РФ при международных организациях в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T20:58
2023-01-27T20:58
2023-01-27T20:58
специальная военная операция на украине
михаил ульянов (дипломат)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. К концу февраля могут быть подвижки в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, если прежние методы работы над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС пробуксовывают, надо искать другие варианты.
https://ria.ru/20230124/demilitarizatsiya-1847192825.html
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михаил ульянов (дипломат), россия, запорожская область, запорожская аэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, В мире
Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля
Постпред в Вене Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля