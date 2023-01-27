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Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/zaes-1848018338.html
Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля
Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля - РИА Новости, 27.01.2023
Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля
К концу февраля могут быть подвижки в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил постпред РФ при международных организациях в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T20:58
2023-01-27T20:58
специальная военная операция на украине
михаил ульянов (дипломат)
россия
запорожская область
запорожская аэс
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. К концу февраля могут быть подвижки в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, если прежние методы работы над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС пробуксовывают, надо искать другие варианты.
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михаил ульянов (дипломат), россия, запорожская область, запорожская аэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, В мире
20:58 27.01.2023
 
Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля

Постпред в Вене Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. К концу февраля могут быть подвижки в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я думаю, что в течение февраля, к концу февраля могут быть какие-то подвижки, по крайне мере, шансы на это есть, но гарантировать это никто не может", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, если прежние методы работы над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС пробуксовывают, надо искать другие варианты.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 20:36Специальная военная операция на Украине
Гросси: защитная зона вокруг ЗАЭС не подразумевает полной демилитаризации
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил Ульянов (дипломат)РоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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