https://ria.ru/20230127/zaes-1848018338.html

Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля

Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля - РИА Новости, 27.01.2023

Ульянов допустил "подвижки" по защитной зоне вокруг ЗАЭС к концу февраля

К концу февраля могут быть подвижки в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил постпред РФ при международных организациях в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T20:58

2023-01-27T20:58

2023-01-27T20:58

специальная военная операция на украине

михаил ульянов (дипломат)

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запорожская область

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в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. К концу февраля могут быть подвижки в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, если прежние методы работы над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС пробуксовывают, надо искать другие варианты.

https://ria.ru/20230124/demilitarizatsiya-1847192825.html

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михаил ульянов (дипломат), россия, запорожская область, запорожская аэс, в мире