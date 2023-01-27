https://ria.ru/20230127/vzryv-1847821386.html

В Польше рухнул жилой дом

В Польше рухнул жилой дом - РИА Новости, 27.01.2023

В Польше рухнул жилой дом

Жилой дом разрушен в результате взрыва газа в польских Катовицах, четыре человека ранены, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:19

2023-01-27T12:19

2023-01-27T12:28

в мире

польша

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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Жилой дом разрушен в результате взрыва газа в польских Катовицах, четыре человека ранены, сообщает агентство РАР. В настоящее время на месте проводится спасательная операция с привлечением больших сил спасателей. "Четыре человека были извлечены из-под завалов, и им оказана медицинская помощь. Продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении. Пока точно неизвестно, сколько в здании находилось людей, их поиски продолжаются.

https://ria.ru/20230126/zaes-1847726820.html

польша

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша