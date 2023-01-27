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В Польше рухнул жилой дом - РИА Новости, 27.01.2023
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В Польше рухнул жилой дом
В Польше рухнул жилой дом - РИА Новости, 27.01.2023
В Польше рухнул жилой дом
Жилой дом разрушен в результате взрыва газа в польских Катовицах, четыре человека ранены, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:19
2023-01-27T12:28
в мире
польша
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Жилой дом разрушен в результате взрыва газа в польских Катовицах, четыре человека ранены, сообщает агентство РАР. В настоящее время на месте проводится спасательная операция с привлечением больших сил спасателей. "Четыре человека были извлечены из-под завалов, и им оказана медицинская помощь. Продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении. Пока точно неизвестно, сколько в здании находилось людей, их поиски продолжаются.
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в мире, польша
В мире, Польша
12:19 27.01.2023 (обновлено: 12:28 27.01.2023)
 
В Польше рухнул жилой дом

В польских Катовицах от взрыва газа рухнул жилой дом, идет спасательная операция

© Фото : Управление Государственной противопожарной службы в КатовицахМесто взрыва газа в Катовице
Место взрыва газа в Катовице - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Управление Государственной противопожарной службы в Катовицах
Место взрыва газа в Катовице
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Жилой дом разрушен в результате взрыва газа в польских Катовицах, четыре человека ранены, сообщает агентство РАР.
"В трехэтажном жилом доме в катовицком районе Шопенице в пятницу утром произошел взрыв газа. В результате взрыва дом рухнул", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте проводится спасательная операция с привлечением больших сил спасателей.
"Четыре человека были извлечены из-под завалов, и им оказана медицинская помощь. Продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении.
Пока точно неизвестно, сколько в здании находилось людей, их поиски продолжаются.
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