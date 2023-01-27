https://ria.ru/20230127/vsu-1848008544.html

В Британии потребовали дать ВСУ самолеты и закрыть глаза на риск эскалации

В Британии потребовали дать ВСУ самолеты и закрыть глаза на риск эскалации - РИА Новости, 27.01.2023

В Британии потребовали дать ВСУ самолеты и закрыть глаза на риск эскалации

Западу следует предоставить Украине весь имеющийся арсенал средств для боевых действий, несмотря на риск эскалации конфликта, написал британский генерал Ричард... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:52

2023-01-27T19:52

2023-01-27T22:01

украина

россия

олаф шольц

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

воздушно-космические силы россии

m1 abrams

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Западу следует предоставить Украине весь имеющийся арсенал средств для боевых действий, несмотря на риск эскалации конфликта, написал британский генерал Ричард Ширрефф в статье для Daily Mail.По его мнению, Украина должна получить все вооружения, которые есть в арсенале у стран НАТО: около 300 танков, 700 бронемашин, 500 артиллерийских орудий, а в дополнение к этому дальнобойные ракетные системы и передовые истребители."Не должно быть половинчатых мер", — высказался Ширрефф.После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков Киеву немецкое правительство в среду согласилось направить Украине боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ в тот же день анонсировал и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230127/boy-1847946091.html

https://ria.ru/20230127/priznanie-1847988274.html

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