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В РПЦ прокомментировали идею устроить встречу патриарха и папы в Черногории - РИА Новости, 27.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230127/vstrecha-1847995258.html
В РПЦ прокомментировали идею устроить встречу патриарха и папы в Черногории
В РПЦ прокомментировали идею устроить встречу патриарха и папы в Черногории - РИА Новости, 27.01.2023
В РПЦ прокомментировали идею устроить встречу патриарха и папы в Черногории
Предложение провести встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского в Черногории похоже на попытку и.о. премьер-министра этой страны Дритана... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:55
2023-01-27T18:55
религия
черногория
подгорица (город)
россия
мило джуканович
николай балашов
русская православная церковь
сербская православная церковь
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Предложение провести встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского в Черногории похоже на попытку и.о. премьер-министра этой страны Дритана Абазовича поднять частоту упоминаний в СМИ, комментировать по существу эту инициативу нельзя, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Ранее СМИ сообщали, что Абазович предложил папе Римскому Франциску организовать встречу с патриархом Кириллом в Подгорице. Как сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом, папа Римский не против встретиться с патриархом в Черногории или в любой другой стране, которая устроит предстоятеля РПЦ, однако личным предпочтением папы была бы Россия. "В эпоху лайков и рейтингов популярности политикам важна преимущественно частота упоминаний, а вовсе не какой-либо результат их деятельности. Мне думается, в данном случае мы имеем дело с явлением именно такого порядка. По существу же комментировать тут нечего", – полагает Николай Балашов. В прежние времена, отметил он, и представители Церкви, и светские политики обычно сначала договаривались о чем-либо в ходе доверительного двустороннего или многостороннего переговорного процесса, а потом во взаимно согласованное время и в подобающей форме сообщали об этом публично. "Мерилом успешности в те старые времена считались конкретные результаты переговорного процесса, достигнутые соглашения", – сказал он. Ранее разногласия бывших властей Черногории во главе с нынешним президентом Мило Джукановичем и Сербской православной церковью и просербских партий привели к массовым шествиям верующих и протестам по всей республике, а также первому за 30 лет поражению президентской Демократической партии социалистов на парламентских выборах 30 августа 2020 года.
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847638830.html
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черногория, подгорица (город), россия, мило джуканович, николай балашов, русская православная церковь, сербская православная церковь
Религия, Черногория, Подгорица (город), Россия, Мило Джуканович, Николай Балашов, Русская православная церковь, Сербская православная церковь
18:55 27.01.2023
 
В РПЦ прокомментировали идею устроить встречу патриарха и папы в Черногории

Советник патриарха Кирилла высказался об идее о встречи главы РПЦ с понтификом в Подгорице

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПротоиерей Балашов
Протоиерей Балашов - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Предложение провести встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского в Черногории похоже на попытку и.о. премьер-министра этой страны Дритана Абазовича поднять частоту упоминаний в СМИ, комментировать по существу эту инициативу нельзя, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Ранее СМИ сообщали, что Абазович предложил папе Римскому Франциску организовать встречу с патриархом Кириллом в Подгорице. Как сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом, папа Римский не против встретиться с патриархом в Черногории или в любой другой стране, которая устроит предстоятеля РПЦ, однако личным предпочтением папы была бы Россия.
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"В эпоху лайков и рейтингов популярности политикам важна преимущественно частота упоминаний, а вовсе не какой-либо результат их деятельности. Мне думается, в данном случае мы имеем дело с явлением именно такого порядка. По существу же комментировать тут нечего", – полагает Николай Балашов.
В прежние времена, отметил он, и представители Церкви, и светские политики обычно сначала договаривались о чем-либо в ходе доверительного двустороннего или многостороннего переговорного процесса, а потом во взаимно согласованное время и в подобающей форме сообщали об этом публично. "Мерилом успешности в те старые времена считались конкретные результаты переговорного процесса, достигнутые соглашения", – сказал он.
Ранее разногласия бывших властей Черногории во главе с нынешним президентом Мило Джукановичем и Сербской православной церковью и просербских партий привели к массовым шествиям верующих и протестам по всей республике, а также первому за 30 лет поражению президентской Демократической партии социалистов на парламентских выборах 30 августа 2020 года.
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