https://ria.ru/20230127/vstrecha-1847995258.html

В РПЦ прокомментировали идею устроить встречу патриарха и папы в Черногории

В РПЦ прокомментировали идею устроить встречу патриарха и папы в Черногории - РИА Новости, 27.01.2023

В РПЦ прокомментировали идею устроить встречу патриарха и папы в Черногории

Предложение провести встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского в Черногории похоже на попытку и.о. премьер-министра этой страны Дритана... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:55

2023-01-27T18:55

2023-01-27T18:55

религия

черногория

подгорица (город)

россия

мило джуканович

николай балашов

русская православная церковь

сербская православная церковь

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Предложение провести встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского в Черногории похоже на попытку и.о. премьер-министра этой страны Дритана Абазовича поднять частоту упоминаний в СМИ, комментировать по существу эту инициативу нельзя, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Ранее СМИ сообщали, что Абазович предложил папе Римскому Франциску организовать встречу с патриархом Кириллом в Подгорице. Как сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом, папа Римский не против встретиться с патриархом в Черногории или в любой другой стране, которая устроит предстоятеля РПЦ, однако личным предпочтением папы была бы Россия. "В эпоху лайков и рейтингов популярности политикам важна преимущественно частота упоминаний, а вовсе не какой-либо результат их деятельности. Мне думается, в данном случае мы имеем дело с явлением именно такого порядка. По существу же комментировать тут нечего", – полагает Николай Балашов. В прежние времена, отметил он, и представители Церкви, и светские политики обычно сначала договаривались о чем-либо в ходе доверительного двустороннего или многостороннего переговорного процесса, а потом во взаимно согласованное время и в подобающей форме сообщали об этом публично. "Мерилом успешности в те старые времена считались конкретные результаты переговорного процесса, достигнутые соглашения", – сказал он. Ранее разногласия бывших властей Черногории во главе с нынешним президентом Мило Джукановичем и Сербской православной церковью и просербских партий привели к массовым шествиям верующих и протестам по всей республике, а также первому за 30 лет поражению президентской Демократической партии социалистов на парламентских выборах 30 августа 2020 года.

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847638830.html

https://ria.ru/20230125/afrika-1847404670.html

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черногория, подгорица (город), россия, мило джуканович, николай балашов, русская православная церковь, сербская православная церковь