https://ria.ru/20230127/vstrecha-1847916172.html

Первая встреча посла США в МИД России будет протокольной, считает Чижов

Первая встреча посла США в МИД России будет протокольной, считает Чижов - РИА Новости, 27.01.2023

Первая встреча посла США в МИД России будет протокольной, считает Чижов

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред России при ЕС Владимир Чижов ожидает, что первая встреча посла США в РФ Линн Трейси в МИД будет чисто... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:34

2023-01-27T15:34

2023-01-27T15:34

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сша

москва

линн трейси

евросоюз

совет федерации рф

владимир чижов

сергей рябков

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред России при ЕС Владимир Чижов ожидает, что первая встреча посла США в РФ Линн Трейси в МИД будет чисто протокольной. Ранее в дипломатическом ведомстве РФ сообщили, что встреча Трейси с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым пройдет на будущей неделе. "От этой встречи я ничего особенного не жду, это будет протокольная встреча, где она принесет копии своих верительных грамот, чисто протокольное дело", - сказал Чижов в ходе брифинга в пятницу. Сенатор также обратил внимание на "совпадение" - когда новый посол США прибыла в Москву, МИД Литвы обратился ко всем странам Евросоюза с предложением последовать по пути, начертанному странами Прибалтики, и понизить уровень дипломатического представительства в России, то есть, отозвать всех послов. -0-

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россия, сша, москва, линн трейси, евросоюз, совет федерации рф, владимир чижов, сергей рябков