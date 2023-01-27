https://ria.ru/20230127/vstrecha-1847916172.html
Первая встреча посла США в МИД России будет протокольной, считает Чижов
Первая встреча посла США в МИД России будет протокольной, считает Чижов - РИА Новости, 27.01.2023
Первая встреча посла США в МИД России будет протокольной, считает Чижов
Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред России при ЕС Владимир Чижов ожидает, что первая встреча посла США в РФ Линн Трейси в МИД будет чисто... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:34
2023-01-27T15:34
2023-01-27T15:34
россия
сша
москва
линн трейси
евросоюз
совет федерации рф
владимир чижов
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред России при ЕС Владимир Чижов ожидает, что первая встреча посла США в РФ Линн Трейси в МИД будет чисто протокольной. Ранее в дипломатическом ведомстве РФ сообщили, что встреча Трейси с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым пройдет на будущей неделе. "От этой встречи я ничего особенного не жду, это будет протокольная встреча, где она принесет копии своих верительных грамот, чисто протокольное дело", - сказал Чижов в ходе брифинга в пятницу. Сенатор также обратил внимание на "совпадение" - когда новый посол США прибыла в Москву, МИД Литвы обратился ко всем странам Евросоюза с предложением последовать по пути, начертанному странами Прибалтики, и понизить уровень дипломатического представительства в России, то есть, отозвать всех послов. -0-
https://ria.ru/20230127/ssha-1847771787.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, линн трейси, евросоюз, совет федерации рф, владимир чижов, сергей рябков
Россия, США, Москва, Линн Трейси, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Владимир Чижов, Сергей Рябков
Первая встреча посла США в МИД России будет протокольной, считает Чижов
Чижов считает, что первая встреча посла США Трейси в МИД России будет протокольной