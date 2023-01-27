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Первая встреча посла США в МИД России будет протокольной, считает Чижов - РИА Новости, 27.01.2023
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Первая встреча посла США в МИД России будет протокольной, считает Чижов
Первая встреча посла США в МИД России будет протокольной, считает Чижов - РИА Новости, 27.01.2023
Первая встреча посла США в МИД России будет протокольной, считает Чижов
Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред России при ЕС Владимир Чижов ожидает, что первая встреча посла США в РФ Линн Трейси в МИД будет чисто... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:34
2023-01-27T15:34
россия
сша
москва
линн трейси
евросоюз
совет федерации рф
владимир чижов
сергей рябков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред России при ЕС Владимир Чижов ожидает, что первая встреча посла США в РФ Линн Трейси в МИД будет чисто протокольной. Ранее в дипломатическом ведомстве РФ сообщили, что встреча Трейси с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым пройдет на будущей неделе. "От этой встречи я ничего особенного не жду, это будет протокольная встреча, где она принесет копии своих верительных грамот, чисто протокольное дело", - сказал Чижов в ходе брифинга в пятницу. Сенатор также обратил внимание на "совпадение" - когда новый посол США прибыла в Москву, МИД Литвы обратился ко всем странам Евросоюза с предложением последовать по пути, начертанному странами Прибалтики, и понизить уровень дипломатического представительства в России, то есть, отозвать всех послов. -0-
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россия, сша, москва, линн трейси, евросоюз, совет федерации рф, владимир чижов, сергей рябков
Россия, США, Москва, Линн Трейси, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Владимир Чижов, Сергей Рябков
15:34 27.01.2023
 
Первая встреча посла США в МИД России будет протокольной, считает Чижов

Чижов считает, что первая встреча посла США Трейси в МИД России будет протокольной

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-постпред России при ЕС Владимир Чижов ожидает, что первая встреча посла США в РФ Линн Трейси в МИД будет чисто протокольной.
Ранее в дипломатическом ведомстве РФ сообщили, что встреча Трейси с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым пройдет на будущей неделе.
"От этой встречи я ничего особенного не жду, это будет протокольная встреча, где она принесет копии своих верительных грамот, чисто протокольное дело", - сказал Чижов в ходе брифинга в пятницу.
Сенатор также обратил внимание на "совпадение" - когда новый посол США прибыла в Москву, МИД Литвы обратился ко всем странам Евросоюза с предложением последовать по пути, начертанному странами Прибалтики, и понизить уровень дипломатического представительства в России, то есть, отозвать всех послов. -0-
Президент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 10:14
В США признали неприятную правду о противостоянии с Россией
 
РоссияСШАМоскваЛинн ТрейсиЕвросоюзСовет Федерации РФВладимир ЧижовСергей Рябков
 
 
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