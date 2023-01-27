https://ria.ru/20230127/vremya-1847820793.html

Минпромторг предложил перевести новые регионы страны на московское время

Минпромторг предложил перевести новые регионы страны на московское время - РИА Новости, 27.01.2023

Минпромторг предложил перевести новые регионы страны на московское время

Новые регионы России - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области - в ближайшем будущем планируется перевести на московское время, соответствующие поправки в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:18

2023-01-27T12:18

2023-01-27T12:47

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новые регионы России - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области - в ближайшем будущем планируется перевести на московское время, соответствующие поправки в федеральный закон разработаны и внесены в правительство, говорится в сообщении Минпромторга РФ."Продолжается поэтапная синхронизация законодательства РФ в связи с принятием в состав РФ четырех новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время. Соответствующий проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона № 107-ФЗ "Об исчислении времени" разработал Минпромторг России, документ уже внесен в правительство РФ", - отметили в министерстве."Согласно предложенному законопроекту, новые субъекты Российской Федерации перейдут с киевского на московское время и будут включены в состав 2-й часовой зоны. Московское время служит исходным при исчислении местного времени в часовых зонах", - добавили в Минпромторге.

https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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