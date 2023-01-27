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Минпромторг предложил перевести новые регионы страны на московское время - РИА Новости, 27.01.2023
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Минпромторг предложил перевести новые регионы страны на московское время
Минпромторг предложил перевести новые регионы страны на московское время - РИА Новости, 27.01.2023
Минпромторг предложил перевести новые регионы страны на московское время
Новые регионы России - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области - в ближайшем будущем планируется перевести на московское время, соответствующие поправки в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:18
2023-01-27T12:47
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новые регионы России - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области - в ближайшем будущем планируется перевести на московское время, соответствующие поправки в федеральный закон разработаны и внесены в правительство, говорится в сообщении Минпромторга РФ."Продолжается поэтапная синхронизация законодательства РФ в связи с принятием в состав РФ четырех новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время. Соответствующий проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона № 107-ФЗ "Об исчислении времени" разработал Минпромторг России, документ уже внесен в правительство РФ", - отметили в министерстве."Согласно предложенному законопроекту, новые субъекты Российской Федерации перейдут с киевского на московское время и будут включены в состав 2-й часовой зоны. Московское время служит исходным при исчислении местного времени в часовых зонах", - добавили в Минпромторге.
https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
12:18 27.01.2023 (обновлено: 12:47 27.01.2023)
 
Минпромторг предложил перевести новые регионы страны на московское время

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области могут перейти на московское время

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкСпасская башня Кремля
Спасская башня Кремля - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Спасская башня Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новые регионы России - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области - в ближайшем будущем планируется перевести на московское время, соответствующие поправки в федеральный закон разработаны и внесены в правительство, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Продолжается поэтапная синхронизация законодательства РФ в связи с принятием в состав РФ четырех новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время. Соответствующий проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона № 107-ФЗ "Об исчислении времени" разработал Минпромторг России, документ уже внесен в правительство РФ", - отметили в министерстве.
"Согласно предложенному законопроекту, новые субъекты Российской Федерации перейдут с киевского на московское время и будут включены в состав 2-й часовой зоны. Московское время служит исходным при исчислении местного времени в часовых зонах", - добавили в Минпромторге.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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