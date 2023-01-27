https://ria.ru/20230127/vrach-1847974192.html
Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера
Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 15 июля обеспечить законодательно введение должности врача-стажера в России, следует из перечня поручений,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:58
2023-01-27T17:58
2023-01-27T19:24
россия
общество
владимир путин
здоровье - общество
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846331124_0:329:3055:2047_1920x0_80_0_0_497793ed1fa304d75395cfa84d96608c.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 15 июля обеспечить законодательно введение должности врача-стажера в России, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля."Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях, прежде всего первичного звена здравоохранения, должности врача-стажера, позволяющей ординаторам начиная со второго года обучения в клинической ординатуре работать по получаемой специальности", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 15 июля 2023 года, ответственный - министр здравоохранения Михаил Мурашко.
https://ria.ru/20220608/stipendii-1794089847.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846331124_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e5c96f0dca6cd87883900d396ffe40aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, здоровье - общество, михаил мурашко
Россия, Общество, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
17:58 27.01.2023 (обновлено: 19:24 27.01.2023)
Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера
Путин поручил до 15 июля обеспечить законодательно введение должности врача-стажера