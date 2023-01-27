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Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера
Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 15 июля обеспечить законодательно введение должности врача-стажера в России, следует из перечня поручений,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:58
2023-01-27T19:24
россия
общество
владимир путин
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 15 июля обеспечить законодательно введение должности врача-стажера в России, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля."Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях, прежде всего первичного звена здравоохранения, должности врача-стажера, позволяющей ординаторам начиная со второго года обучения в клинической ординатуре работать по получаемой специальности", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 15 июля 2023 года, ответственный - министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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россия, общество, владимир путин, здоровье - общество, михаил мурашко
Россия, Общество, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
17:58 27.01.2023 (обновлено: 19:24 27.01.2023)
 
Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера

Путин поручил до 15 июля обеспечить законодательно введение должности врача-стажера

© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач измеряет женщине давление
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Врач измеряет женщине давление. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 15 июля обеспечить законодательно введение должности врача-стажера в России, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях, прежде всего первичного звена здравоохранения, должности врача-стажера, позволяющей ординаторам начиная со второго года обучения в клинической ординатуре работать по получаемой специальности", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 15 июля 2023 года, ответственный - министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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РоссияОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоМихаил Мурашко
 
 
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