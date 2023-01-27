https://ria.ru/20230127/vrach-1847974192.html

Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера

Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 15 июля обеспечить законодательно введение должности врача-стажера в России, следует из перечня поручений,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:58

2023-01-27T17:58

2023-01-27T19:24

россия

общество

владимир путин

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 15 июля обеспечить законодательно введение должности врача-стажера в России, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля."Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях, прежде всего первичного звена здравоохранения, должности врача-стажера, позволяющей ординаторам начиная со второго года обучения в клинической ординатуре работать по получаемой специальности", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 15 июля 2023 года, ответственный - министр здравоохранения Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20220608/stipendii-1794089847.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин, здоровье - общество, михаил мурашко