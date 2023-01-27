https://ria.ru/20230127/votum-1847932477.html

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса - РИА Новости, 27.01.2023

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса

Парламент Греции в пятницу отклонил вотум недоверия правительству во главе с Кириакосом Мицотакисом из-за скандала с прослушиванием политиков, министров,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:05

2023-01-27T16:05

2023-01-27T19:48

в мире

греция

кириакос мицотакис

парламент греции

сириза

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АФИНЫ, 27 янв - РИА Новости. Парламент Греции в пятницу отклонил вотум недоверия правительству во главе с Кириакосом Мицотакисом из-за скандала с прослушиванием политиков, министров, высокопоставленных чиновников, руководства вооруженных сил.За недоверие правительству проголосовали 143 депутата при необходимом для принятия решения 151 голосе. Против были 156 депутатов из правящей партии "Новая демократия". Голосование было поименным. В парламенте 300 мест, в голосовании участвовали 299 депутатов."Предложение о недоверии правительству, выдвинутое Коалицией радикальных левых СИРИЗА - Прогрессивный альянс отклонено", - объявил председательствующий.Таким образом, оппозиции не удалось отправить в отставку кабинет министров Мицотакиса.Прямую трансляцию заседания парламента ведет парламентский телеканал.Ровно год назад оппозиция также выносила на обсуждение вотум недоверия, обвинив правительство в провале борьбы с пандемией коронавируса и невозможности справиться с последствиями снегопада, парализовавшего страну на несколько дней.Вновь вопрос о недоверии правительству может быть поставлен не ранее чем через полгода после состоявшегося голосования, если только требование не подписано большинством депутатов парламента. Однако в ближайшее время в Греции пройдут парламентские выборы.После восстановления демократии в Греции в 1974 году ни одно правительство не было отправлено в отставку по требованию оппозиции в связи с недоверием.Скандал с прослушиванием телефонных разговоров оппозиционных политиков и журналистов в Греции начался летом 2022 года. Правительство признало, что спецслужба – Национальная служба разведки (EYP) прослушивала телефоны ряда политиков, устанавливая "законное подсоединение" к ним, но категорически отрицало, что использовало вредоносное программное обеспечение Predator для слежки за людьми. Затем появились сообщения о том, что премьер Мицотакис устроил слежку за своими министрами и соратниками.

https://ria.ru/20220824/mitsotakis-1811961936.html

https://ria.ru/20230126/bloger-1847702198.html

https://ria.ru/20230118/gretsiya-1845629567.html

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в мире, греция, кириакос мицотакис, парламент греции, сириза