https://ria.ru/20230127/vooruzhenie-1847963901.html

Пхеньян пожелал России сжечь дотла западное вооружение

Пхеньян пожелал России сжечь дотла западное вооружение - РИА Новости, 27.01.2023

Пхеньян пожелал России сжечь дотла западное вооружение

РФ "сожжет дотла" вооружение, которым хвастаются США и страны Запада, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:32

2023-01-27T17:32

2023-01-27T18:50

россия

в мире

сша

специальная военная операция на украине

ким е чжон

пхеньян

кндр (северная корея)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg

МОСКВА/СЕУЛ, 27 янв - РИА Новости. РФ "сожжет дотла" вооружение, которым хвастаются США и страны Запада, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, слова которой приводит Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Я не сомневаюсь, что любая военная техника, которой хвастаются США и Запад, будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа", - заявила Ким Ё Чжон.Она добавила, что США и западные страны, которые отправляют Украине вооружения на "астрономические суммы", не имеют права "придираться" и говорить что-то о праве на самозащиту суверенных государств, так как сами "полностью проигнорировали" угрозу безопасности для РФ и подрывают мир и безопасность на планете.По словам Ким Ё Чжон, поле боя на Украине, это "далеко не пустыня Ближнего Востока, которую 20 лет назад вольно бороздили" американские танки, и, даже задействовав военный потенциал своих главных союзников, США и их коалиционные силы не смогут "сломить героический дух" народа и армии России.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

россия

сша

пхеньян

кндр (северная корея)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, сша, ким е чжон, пхеньян, кндр (северная корея), украина, ситуация в днр и лнр