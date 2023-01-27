https://ria.ru/20230127/vooruzhenie-1847963901.html
Пхеньян пожелал России сжечь дотла западное вооружение
Пхеньян пожелал России сжечь дотла западное вооружение - РИА Новости, 27.01.2023
Пхеньян пожелал России сжечь дотла западное вооружение
РФ "сожжет дотла" вооружение, которым хвастаются США и страны Запада, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:32
2023-01-27T17:32
2023-01-27T18:50
россия
в мире
сша
специальная военная операция на украине
ким е чжон
пхеньян
кндр (северная корея)
украина
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МОСКВА/СЕУЛ, 27 янв - РИА Новости. РФ "сожжет дотла" вооружение, которым хвастаются США и страны Запада, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, слова которой приводит Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Я не сомневаюсь, что любая военная техника, которой хвастаются США и Запад, будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа", - заявила Ким Ё Чжон.Она добавила, что США и западные страны, которые отправляют Украине вооружения на "астрономические суммы", не имеют права "придираться" и говорить что-то о праве на самозащиту суверенных государств, так как сами "полностью проигнорировали" угрозу безопасности для РФ и подрывают мир и безопасность на планете.По словам Ким Ё Чжон, поле боя на Украине, это "далеко не пустыня Ближнего Востока, которую 20 лет назад вольно бороздили" американские танки, и, даже задействовав военный потенциал своих главных союзников, США и их коалиционные силы не смогут "сломить героический дух" народа и армии России.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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17:32 27.01.2023 (обновлено: 18:50 27.01.2023)
Пхеньян пожелал России сжечь дотла западное вооружение
Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон: Россия сожжет дотла вооружение, которым хвастается Запад