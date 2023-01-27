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СМИ: ЕС просит Боснию и Герцеговину ввести визы для россиян

СМИ: ЕС просит Боснию и Герцеговину ввести визы для россиян - РИА Новости, 27.01.2023

СМИ: ЕС просит Боснию и Герцеговину ввести визы для россиян

Евросоюз попросил от Боснии и Герцеговины как страны-кандидата в ЕС ввести визы для граждан Российской Федерации, сообщает Vijesti. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:07

2023-01-27T18:07

2023-01-27T18:07

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Евросоюз попросил от Боснии и Герцеговины как страны-кандидата в ЕС ввести визы для граждан Российской Федерации, сообщает Vijesti."Для оптимального функционирования безвизового режима с ЕС ожидается полное соблюдение политики Евросоюза", – цитирует издание слова представителей делегации ЕС в Боснии и Герцеговине, сказанные в эфире "Радио и телевидения Республики Сербской" (РТРС).Пока же граждане РФ могут находиться в стране до 30 дней без визы.ЕС ссылается на отчет, опубликованный в декабре 2022 года, в котором говорится, что Босния и Герцеговина продолжает соответствовать критериям либерализации визового режима с Шенгенской зоной. Но этот вопрос, если он касается третьих стран, чьи граждане нуждаются в получении разрешения на въезд в ЕС, рекомендуется согласовывать. В докладе Еврокомиссии отмечается, что у Боснии и Герцеговины все еще есть безвизовый режим с Азербайджаном, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и Турцией.

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