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СМИ: ЕС просит Боснию и Герцеговину ввести визы для россиян - РИА Новости, 27.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230127/vizy-1847966866.html
СМИ: ЕС просит Боснию и Герцеговину ввести визы для россиян
СМИ: ЕС просит Боснию и Герцеговину ввести визы для россиян - РИА Новости, 27.01.2023
СМИ: ЕС просит Боснию и Герцеговину ввести визы для россиян
Евросоюз попросил от Боснии и Герцеговины как страны-кандидата в ЕС ввести визы для граждан Российской Федерации, сообщает Vijesti. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:07
2023-01-27T18:07
туризм
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босния и герцеговина
визы
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Евросоюз попросил от Боснии и Герцеговины как страны-кандидата в ЕС ввести визы для граждан Российской Федерации, сообщает Vijesti."Для оптимального функционирования безвизового режима с ЕС ожидается полное соблюдение политики Евросоюза", – цитирует издание слова представителей делегации ЕС в Боснии и Герцеговине, сказанные в эфире "Радио и телевидения Республики Сербской" (РТРС).Пока же граждане РФ могут находиться в стране до 30 дней без визы.ЕС ссылается на отчет, опубликованный в декабре 2022 года, в котором говорится, что Босния и Герцеговина продолжает соответствовать критериям либерализации визового режима с Шенгенской зоной. Но этот вопрос, если он касается третьих стран, чьи граждане нуждаются в получении разрешения на въезд в ЕС, рекомендуется согласовывать. В докладе Еврокомиссии отмечается, что у Боснии и Герцеговины все еще есть безвизовый режим с Азербайджаном, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и Турцией.
https://ria.ru/20230117/vizy-1845434504.html
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новости - туризм, туризм, туристы, босния и герцеговина, визы, евросоюз, еврокомиссия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Босния и Герцеговина, Визы, Евросоюз, Еврокомиссия
18:07 27.01.2023
 
СМИ: ЕС просит Боснию и Герцеговину ввести визы для россиян

СМИ: Евросоюз просит Боснию и Герцеговину, как кандидата в ЕС, ввести визы для россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБоснийский город Сараево
Боснийский город Сараево - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Евросоюз попросил от Боснии и Герцеговины как страны-кандидата в ЕС ввести визы для граждан Российской Федерации, сообщает Vijesti.
"Для оптимального функционирования безвизового режима с ЕС ожидается полное соблюдение политики Евросоюза", – цитирует издание слова представителей делегации ЕС в Боснии и Герцеговине, сказанные в эфире "Радио и телевидения Республики Сербской" (РТРС).
Пока же граждане РФ могут находиться в стране до 30 дней без визы.
ЕС ссылается на отчет, опубликованный в декабре 2022 года, в котором говорится, что Босния и Герцеговина продолжает соответствовать критериям либерализации визового режима с Шенгенской зоной. Но этот вопрос, если он касается третьих стран, чьи граждане нуждаются в получении разрешения на въезд в ЕС, рекомендуется согласовывать. В докладе Еврокомиссии отмечается, что у Боснии и Герцеговины все еще есть безвизовый режим с Азербайджаном, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и Турцией.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 13:56Туризм
В АТОР рассказали, как сейчас россиянам выдают шенгенские визы
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыБосния и ГерцеговинаВизыЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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