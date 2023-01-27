https://ria.ru/20230127/vizy-1847761073.html

Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз

Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз - РИА Новости, 27.01.2023

Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз, документ опубликован на... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:19

2023-01-27T09:19

2023-01-27T10:36

союзное государство

россия

белоруссия

общество

владимир путин

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23160/65/231606558_0:180:2918:1821_1920x0_80_0_0_4de387c7a51743430d1cc6d919d207ea.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Договор, заключенный 19 июня 2020 года в Минске, регулирует миграционные процессы на территории стран Союзного государства. Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок и порядок действий стран, включая обмен информацией.Оно остается в силе до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие."С учетом наличия в проекте федерального закона о ратификации отлагательной оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия соглашения возможно не ранее марта 2023 года", — указывалось в документе.Также создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска.

https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845897684.html

https://ria.ru/20230122/eksport-1846657520.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, общество, владимир путин, минск