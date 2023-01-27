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Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз
Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз - РИА Новости, 27.01.2023
Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз, документ опубликован на... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:19
2023-01-27T10:36
союзное государство
россия
белоруссия
общество
владимир путин
минск
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Договор, заключенный 19 июня 2020 года в Минске, регулирует миграционные процессы на территории стран Союзного государства. Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок и порядок действий стран, включая обмен информацией.Оно остается в силе до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие."С учетом наличия в проекте федерального закона о ратификации отлагательной оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия соглашения возможно не ранее марта 2023 года", — указывалось в документе.Также создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска.
https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845897684.html
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россия, белоруссия, общество, владимир путин, минск
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Общество, Владимир Путин, Минск
09:19 27.01.2023 (обновлено: 10:36 27.01.2023)
 
Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз

Президент Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкРабота пограничного пункта пропуска
Работа пограничного пункта пропуска - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа пограничного пункта пропуска. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Договор, заключенный 19 июня 2020 года в Минске, регулирует миграционные процессы на территории стран Союзного государства. Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок и порядок действий стран, включая обмен информацией.
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"С учетом наличия в проекте федерального закона о ратификации отлагательной оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия соглашения возможно не ранее марта 2023 года", — указывалось в документе.
Также создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска.
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