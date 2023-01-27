https://ria.ru/20230127/vizy-1847761073.html
Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз
Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз - РИА Новости, 27.01.2023
Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз, документ опубликован на... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:19
2023-01-27T09:19
2023-01-27T10:36
союзное государство
россия
белоруссия
общество
владимир путин
минск
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Договор, заключенный 19 июня 2020 года в Минске, регулирует миграционные процессы на территории стран Союзного государства. Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок и порядок действий стран, включая обмен информацией.Оно остается в силе до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие."С учетом наличия в проекте федерального закона о ратификации отлагательной оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия соглашения возможно не ранее марта 2023 года", — указывалось в документе.Также создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска.
https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845897684.html
https://ria.ru/20230122/eksport-1846657520.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, общество, владимир путин, минск
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Общество, Владимир Путин, Минск
09:19 27.01.2023 (обновлено: 10:36 27.01.2023)
Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз
Президент Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз