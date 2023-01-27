https://ria.ru/20230127/vino-1847758172.html

В Роскачестве назвали продукты, не сочетающиеся с вином

В Роскачестве назвали продукты, не сочетающиеся с вином - РИА Новости, 27.01.2023

В Роскачестве назвали продукты, не сочетающиеся с вином

Выбирать вино к блюду следует исходя из его состава, используемых соусов и приправ, однако стоит учитывать, что брокколи, брюссельская капуста и чеснок хуже... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T08:55

2023-01-27T08:55

2023-01-27T08:55

общество

олеся буняева

роскачество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выбирать вино к блюду следует исходя из его состава, используемых соусов и приправ, однако стоит учитывать, что брокколи, брюссельская капуста и чеснок хуже всего дружат с этим напитком, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. По словам эксперта, с вином плохо сочетается и спаржа, которая при употреблении создает металлический привкус. Однако если ее обжарить в масле или подать соусом, то этот продукт сможет подойти к плотным винам, например бочковому шардоне. К таким же "проблемным" продуктам Буняева относит и артишоки. Кроме того, вино не очень дружит с соевым соусом из-за его сложного кисло-солено-сладковатого вкуса, что делает подбор подходящего напитка крайне сложным. Также стоит быть аккуратнее и с яйцами. "Пожалуй, подружиться с яйцами могут только кислотные игристые вина и шампанское. Например, если приготовить яйца под соусом голландез, то с игристым - это "классика на завтрак", - уточнила эксперт. "Вино - это отдельная культура и эмоции. Подбирать вино к блюду следует исходя из метода приготовления, используемых соусов и приправ, а также предпочтений", - заключила Буняева.

https://ria.ru/20230103/alkogol-1840942772.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, олеся буняева, роскачество