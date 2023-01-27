https://ria.ru/20230127/vino-1847758172.html
В Роскачестве назвали продукты, не сочетающиеся с вином
В Роскачестве назвали продукты, не сочетающиеся с вином - РИА Новости, 27.01.2023
В Роскачестве назвали продукты, не сочетающиеся с вином
Выбирать вино к блюду следует исходя из его состава, используемых соусов и приправ, однако стоит учитывать, что брокколи, брюссельская капуста и чеснок хуже... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:55
2023-01-27T08:55
2023-01-27T08:55
общество
олеся буняева
роскачество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выбирать вино к блюду следует исходя из его состава, используемых соусов и приправ, однако стоит учитывать, что брокколи, брюссельская капуста и чеснок хуже всего дружат с этим напитком, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. По словам эксперта, с вином плохо сочетается и спаржа, которая при употреблении создает металлический привкус. Однако если ее обжарить в масле или подать соусом, то этот продукт сможет подойти к плотным винам, например бочковому шардоне. К таким же "проблемным" продуктам Буняева относит и артишоки. Кроме того, вино не очень дружит с соевым соусом из-за его сложного кисло-солено-сладковатого вкуса, что делает подбор подходящего напитка крайне сложным. Также стоит быть аккуратнее и с яйцами. "Пожалуй, подружиться с яйцами могут только кислотные игристые вина и шампанское. Например, если приготовить яйца под соусом голландез, то с игристым - это "классика на завтрак", - уточнила эксперт. "Вино - это отдельная культура и эмоции. Подбирать вино к блюду следует исходя из метода приготовления, используемых соусов и приправ, а также предпочтений", - заключила Буняева.
https://ria.ru/20230103/alkogol-1840942772.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олеся буняева, роскачество
Общество, Олеся Буняева, Роскачество
В Роскачестве назвали продукты, не сочетающиеся с вином
Роскачество: брокколи, брюссельская капуста и чеснок хуже всего сочетаются с вином
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выбирать вино к блюду следует исходя из его состава, используемых соусов и приправ, однако стоит учитывать, что брокколи, брюссельская капуста и чеснок хуже всего дружат с этим напитком, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
"Брюссельская капуста имеет в составе сероорганические соединения, из-за которых появляется привкус земли и ореховые оттенки, которые не лучшим образом сочетаются с вином. Аналогично с чесноком и брокколи", - заявила она.
По словам эксперта, с вином плохо сочетается и спаржа, которая при употреблении создает металлический привкус. Однако если ее обжарить в масле или подать соусом, то этот продукт сможет подойти к плотным винам, например бочковому шардоне. К таким же "проблемным" продуктам Буняева относит и артишоки.
Кроме того, вино не очень дружит с соевым соусом из-за его сложного кисло-солено-сладковатого вкуса, что делает подбор подходящего напитка крайне сложным. Также стоит быть аккуратнее и с яйцами. "Пожалуй, подружиться с яйцами могут только кислотные игристые вина и шампанское. Например, если приготовить яйца под соусом голландез, то с игристым - это "классика на завтрак", - уточнила эксперт.
"Вино - это отдельная культура и эмоции. Подбирать вино к блюду следует исходя из метода приготовления, используемых соусов и приправ, а также предпочтений", - заключила Буняева.