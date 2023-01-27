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В России отменили акциз для вейпов - РИА Новости, 27.01.2023
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В России отменили акциз для вейпов
В России отменили акциз для вейпов - РИА Новости, 27.01.2023
В России отменили акциз для вейпов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:31
2023-01-27T09:31
экономика
россия
владимир путин
алексей сазанов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон отменяет акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. Одновременно он увеличивает ставки акцизов на жидкости для вейпов на период с 1 марта по 31 декабря 2023 года до 20 рублей за миллилитр, на весь 2024 год - до 21 рубля, на 2025 год - до 22 рублей; а на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания - до 8669 рублей, 9016 рублей и 9377 рублей за килограмм соответственно. При этом жидкостью для вейпов закон признает любую жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 миллиграмма на миллилитр для электронных систем доставки никотина, в том числе содержащуюся в них. Акциз на сигареты и папиросы повышается с 1 марта по 31 декабря 2023 года до 2603 рублей за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за 1000 штук; на 2024 год - до 2707 рублей плюс 16%, но не менее 3678 рублей; на 2025 год – до 2815 рублей плюс 16%, но не менее 3825 рублей. Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам. Таким образом, ставки акцизов на сигареты будут проиндексированы "на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкости и табак нагреваемый - на 11%", пояснял в январе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Причем, по его словам, ставки акцизов индексируются таким образом, чтобы не допустить выпадающих доходов бюджета из-за отмены акциза на электронные системы доставки никотина. Сейчас ставки акцизов на жидкости для электронных систем доставки никотина на 2023 год установлены в размере 18 рублей за миллилитр, на 2024 год - 19 рублей, на 2025 год - 20 рублей; на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, - 7839 рублей, 8153 рубля и 8479 рублей за килограмм; а на сами вейпы и устройства для нагревания - 64 рубля, 67 рублей и 70 рублей за одну штуку. А акциз на сигареты и папиросы установлен на 2023 год в размере 2552 рубля за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3467 рублей за 1000 штук; на 2024 год - 2654 рубля плюс 16%, но не менее 3606 рублей; на 2025 год - 2760 рублей плюс 16%, но не менее 3750 рублей.
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экономика, россия, владимир путин, алексей сазанов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Сазанов
09:31 27.01.2023
 
В России отменили акциз для вейпов

В России отменили акциз для вейпов, но повысили на жидкости для них

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкПосетитель на специализированной выставке vape-индустрии
Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон отменяет акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. Одновременно он увеличивает ставки акцизов на жидкости для вейпов на период с 1 марта по 31 декабря 2023 года до 20 рублей за миллилитр, на весь 2024 год - до 21 рубля, на 2025 год - до 22 рублей; а на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания - до 8669 рублей, 9016 рублей и 9377 рублей за килограмм соответственно.
При этом жидкостью для вейпов закон признает любую жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 миллиграмма на миллилитр для электронных систем доставки никотина, в том числе содержащуюся в них.
Акциз на сигареты и папиросы повышается с 1 марта по 31 декабря 2023 года до 2603 рублей за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за 1000 штук; на 2024 год - до 2707 рублей плюс 16%, но не менее 3678 рублей; на 2025 год – до 2815 рублей плюс 16%, но не менее 3825 рублей.
Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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Вейп: что это такое, какой вред несет курение электронных сигарет
Таким образом, ставки акцизов на сигареты будут проиндексированы "на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкости и табак нагреваемый - на 11%", пояснял в январе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Причем, по его словам, ставки акцизов индексируются таким образом, чтобы не допустить выпадающих доходов бюджета из-за отмены акциза на электронные системы доставки никотина.
Сейчас ставки акцизов на жидкости для электронных систем доставки никотина на 2023 год установлены в размере 18 рублей за миллилитр, на 2024 год - 19 рублей, на 2025 год - 20 рублей; на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, - 7839 рублей, 8153 рубля и 8479 рублей за килограмм; а на сами вейпы и устройства для нагревания - 64 рубля, 67 рублей и 70 рублей за одну штуку.
А акциз на сигареты и папиросы установлен на 2023 год в размере 2552 рубля за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3467 рублей за 1000 штук; на 2024 год - 2654 рубля плюс 16%, но не менее 3606 рублей; на 2025 год - 2760 рублей плюс 16%, но не менее 3750 рублей.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей Сазанов
 
 
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