https://ria.ru/20230127/veypy-1847763163.html

В России отменили акциз для вейпов

В России отменили акциз для вейпов - РИА Новости, 27.01.2023

В России отменили акциз для вейпов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:31

2023-01-27T09:31

2023-01-27T09:31

экономика

россия

владимир путин

алексей сазанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813793423_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_a362f15b444b12989291011438c5b806.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон отменяет акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. Одновременно он увеличивает ставки акцизов на жидкости для вейпов на период с 1 марта по 31 декабря 2023 года до 20 рублей за миллилитр, на весь 2024 год - до 21 рубля, на 2025 год - до 22 рублей; а на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания - до 8669 рублей, 9016 рублей и 9377 рублей за килограмм соответственно. При этом жидкостью для вейпов закон признает любую жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 миллиграмма на миллилитр для электронных систем доставки никотина, в том числе содержащуюся в них. Акциз на сигареты и папиросы повышается с 1 марта по 31 декабря 2023 года до 2603 рублей за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за 1000 штук; на 2024 год - до 2707 рублей плюс 16%, но не менее 3678 рублей; на 2025 год – до 2815 рублей плюс 16%, но не менее 3825 рублей. Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам. Таким образом, ставки акцизов на сигареты будут проиндексированы "на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкости и табак нагреваемый - на 11%", пояснял в январе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Причем, по его словам, ставки акцизов индексируются таким образом, чтобы не допустить выпадающих доходов бюджета из-за отмены акциза на электронные системы доставки никотина. Сейчас ставки акцизов на жидкости для электронных систем доставки никотина на 2023 год установлены в размере 18 рублей за миллилитр, на 2024 год - 19 рублей, на 2025 год - 20 рублей; на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, - 7839 рублей, 8153 рубля и 8479 рублей за килограмм; а на сами вейпы и устройства для нагревания - 64 рубля, 67 рублей и 70 рублей за одну штуку. А акциз на сигареты и папиросы установлен на 2023 год в размере 2552 рубля за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3467 рублей за 1000 штук; на 2024 год - 2654 рубля плюс 16%, но не менее 3606 рублей; на 2025 год - 2760 рублей плюс 16%, но не менее 3750 рублей.

https://ria.ru/20230126/veyp-1847654101.html

https://ria.ru/20230120/veypy-1846310399.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, алексей сазанов