https://ria.ru/20230127/vertolet-1847883186.html
Вертолет спецотряда "Россия" попал в аварию в аэропорту Внуково
Вертолет спецотряда "Россия" попал в аварию в аэропорту Внуково - РИА Новости, 27.01.2023
Вертолет спецотряда "Россия" попал в аварию в аэропорту Внуково
Вертолет специального летного отряда "Россия" получил повреждение в аэропорту Внуково, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:33
2023-01-27T14:33
2023-01-27T15:37
внуково (аэропорт)
происшествия
россия
елена крылова
специальный летный отряд "россия"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601867673_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_f7f1e4e46c93ab68b15b67cc9ab1d811.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Вертолет специального летного отряда "Россия" получил повреждение в аэропорту Внуково, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.По ее словам, командир воздушного судна почувствовал неисправность и принял решение прекратить взлет. Пассажиров в этот момент в кабине не было."Вертолет получил незначительные повреждения", — отметила Крылова.В результате аварии никто не пострадал, идет разбирательство. Инцидент никак не повлиял на работу аэропорта, уточнила Крылова.Вертолет спецотряда "Россия" занимается перевозкой первых лиц государства.
https://ria.ru/20221116/mi-8-1831823095.html
https://ria.ru/20230109/samolet-1843694960.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601867673_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0c3f6390a3b80fa12ea90930f22c149c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
внуково (аэропорт), происшествия, россия, елена крылова, специальный летный отряд "россия"
Внуково (аэропорт), Происшествия, Россия, Елена Крылова, Специальный летный отряд "Россия"
14:33 27.01.2023 (обновлено: 15:37 27.01.2023)
Вертолет спецотряда "Россия" попал в аварию в аэропорту Внуково
Вертолет спецотряда "Россия" повредил рулевой винт перед взлетом в аэропорту Внуково
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Вертолет специального летного отряда "Россия" получил повреждение в аэропорту Внуково, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.
"Вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, командир воздушного судна почувствовал неисправность и принял решение прекратить взлет. Пассажиров в этот момент в кабине не было.
"Вертолет получил незначительные повреждения", — отметила Крылова.
В результате аварии никто не пострадал, идет разбирательство. Инцидент никак не повлиял на работу аэропорта, уточнила Крылова.
Вертолет спецотряда "Россия" занимается перевозкой первых лиц государства.