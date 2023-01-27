https://ria.ru/20230127/vertolet-1847883186.html

Вертолет спецотряда "Россия" попал в аварию в аэропорту Внуково

Вертолет спецотряда "Россия" попал в аварию в аэропорту Внуково - РИА Новости, 27.01.2023

Вертолет спецотряда "Россия" попал в аварию в аэропорту Внуково

Вертолет специального летного отряда "Россия" получил повреждение в аэропорту Внуково, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:33

2023-01-27T14:33

2023-01-27T15:37

внуково (аэропорт)

происшествия

россия

елена крылова

специальный летный отряд "россия"

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Вертолет специального летного отряда "Россия" получил повреждение в аэропорту Внуково, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.По ее словам, командир воздушного судна почувствовал неисправность и принял решение прекратить взлет. Пассажиров в этот момент в кабине не было."Вертолет получил незначительные повреждения", — отметила Крылова.В результате аварии никто не пострадал, идет разбирательство. Инцидент никак не повлиял на работу аэропорта, уточнила Крылова.Вертолет спецотряда "Россия" занимается перевозкой первых лиц государства.

https://ria.ru/20221116/mi-8-1831823095.html

https://ria.ru/20230109/samolet-1843694960.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

внуково (аэропорт), происшествия, россия, елена крылова, специальный летный отряд "россия"