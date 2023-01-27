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Вертолет спецотряда "Россия" попал в аварию в аэропорту Внуково - РИА Новости, 27.01.2023
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Вертолет спецотряда "Россия" попал в аварию в аэропорту Внуково
Вертолет спецотряда "Россия" попал в аварию в аэропорту Внуково - РИА Новости, 27.01.2023
Вертолет спецотряда "Россия" попал в аварию в аэропорту Внуково
Вертолет специального летного отряда "Россия" получил повреждение в аэропорту Внуково, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:33
2023-01-27T15:37
внуково (аэропорт)
происшествия
россия
елена крылова
специальный летный отряд "россия"
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Вертолет специального летного отряда "Россия" получил повреждение в аэропорту Внуково, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.По ее словам, командир воздушного судна почувствовал неисправность и принял решение прекратить взлет. Пассажиров в этот момент в кабине не было."Вертолет получил незначительные повреждения", — отметила Крылова.В результате аварии никто не пострадал, идет разбирательство. Инцидент никак не повлиял на работу аэропорта, уточнила Крылова.Вертолет спецотряда "Россия" занимается перевозкой первых лиц государства.
https://ria.ru/20221116/mi-8-1831823095.html
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внуково (аэропорт), происшествия, россия, елена крылова, специальный летный отряд "россия"
Внуково (аэропорт), Происшествия, Россия, Елена Крылова, Специальный летный отряд "Россия"
14:33 27.01.2023 (обновлено: 15:37 27.01.2023)
 
Вертолет спецотряда "Россия" попал в аварию в аэропорту Внуково

Вертолет спецотряда "Россия" повредил рулевой винт перед взлетом в аэропорту Внуково

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Вертолет специального летного отряда "Россия" получил повреждение в аэропорту Внуково, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

"Вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, командир воздушного судна почувствовал неисправность и принял решение прекратить взлет. Пассажиров в этот момент в кабине не было.
"Вертолет получил незначительные повреждения", — отметила Крылова.
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В результате аварии никто не пострадал, идет разбирательство. Инцидент никак не повлиял на работу аэропорта, уточнила Крылова.
Вертолет спецотряда "Россия" занимается перевозкой первых лиц государства.
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Внуково (аэропорт)ПроисшествияРоссияЕлена КрыловаСпециальный летный отряд "Россия"
 
 
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