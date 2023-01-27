https://ria.ru/20230127/vengriya-1847846603.html

В Венгрии заявили, что строить "Пакш-2" мешают "зеленые" министры Германии

В Венгрии заявили, что строить "Пакш-2" мешают "зеленые" министры Германии - РИА Новости, 27.01.2023

В Венгрии заявили, что строить "Пакш-2" мешают "зеленые" министры Германии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "Зеленые" препятствуют модернизации АЭС "Пакш" в Венгрии, это неприемлемо,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:24

2023-01-27T13:24

2023-01-27T14:30

венгрия

германия

siemens

санкции в отношении россии

в мире

петер сийярто

анналена бербок

роберт хабек

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БУДАПЕШТ, 27 янв — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "Зеленые" препятствуют модернизации АЭС "Пакш" в Венгрии, это неприемлемо, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Он напомнил, что, помимо "Росатома", в проекте АЭС "Пакш" участвует консорциум французской компании Framatome и немецкой Siemens Energy, который, согласно договору, обязан поставить автоматизированную систему управления технологическими процессами. По словам дипломата, германские министерства не дают это сделать."Французский экспортный орган дал разрешение Framatome на поставку систем управления, а два "зеленых" министра правительства Германии — министр экономики и министр иностранных дел — пока блокируют выдачу такого разрешения Siemens Energy, и это неприемлемо", — пояснил Сийярто.В выступлении он напомнил, что в четверг разговаривал по телефону с российским вице-премьером Александром Новаком. В разговоре они "наметили определенные пункты, где можно ускорить и упростить инвестиционный процесс" в строительство новых реакторов, не выходя при этом за рамки правил Еврокомиссии."Еврокомиссия сейчас не препятствует инвестициям, а вот немцы препятствуют. <...> Сейчас нет санкций против сотрудничества в ядерной сфере и использования ядерной энергии в гражданских целях", — добавил глава венгерского МИД.В Венгрии действует одна атомная станция — АЭС "Пакш", построенная по советскому проекту. У нее четыре реактора типа ВВЭР-440 мощностью 2000 мегаватт. По разным данным, объект вырабатывает более половины всей электроэнергии в стране.Девять лет назад подписано соглашение о строительстве на АЭС "Пакш" двух новых установок по проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость проекта составит 12,5 миллиарда евро. Как ожидается, работы начнутся осенью 2023 года, на это уже дана строительная лицензия.Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова поставит американская General Electric, а автоматизированную систему управления технологическими процессами — консорциум компаний Framatome (Франция) и Siemens (Германия).Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт не допустит распространения европейских санкций на атомную энергетику.

https://ria.ru/20221221/aes-1840389004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, германия, siemens, санкции в отношении россии, в мире, петер сийярто, анналена бербок, роберт хабек, аэс "пакш-2", еврокомиссия, аэс "пакш"