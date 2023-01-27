https://ria.ru/20230127/vape-1847812190.html

Минздрав положительно относится к запрету вейпов

Минздрав положительно относится к запрету вейпов - РИА Новости, 27.01.2023

Минздрав положительно относится к запрету вейпов

Минздрав плохо относится ко всему, что негативно влияет на здоровье, в том числе к вейпам, поэтому ответ на вопрос об отношении ведомства к их запрету очевиден, РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:01

2023-01-27T12:01

2023-01-27T12:01

общество

здоровье - общество

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минздрав плохо относится ко всему, что негативно влияет на здоровье, в том числе к вейпам, поэтому ответ на вопрос об отношении ведомства к их запрету очевиден, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин. "Мы в принципе в Минздраве относимся не очень хорошо ко всему, что может влиять на состояние здоровья, будь то сигареты, курительные смеси, алкогольная продукция, наркотическая, психотропные препараты. Поэтому ответ очевиден",- сказал Камкин на пресс-конференции, посвященной запуску проекта "Профилактический щит страны", отвечая на соответствующий вопрос. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор, комментируя данную инициативу, заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.

https://ria.ru/20230126/veyp-1847654101.html

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общество, здоровье - общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)