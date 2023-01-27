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Минздрав положительно относится к запрету вейпов
Минздрав положительно относится к запрету вейпов - РИА Новости, 27.01.2023
Минздрав положительно относится к запрету вейпов
Минздрав плохо относится ко всему, что негативно влияет на здоровье, в том числе к вейпам, поэтому ответ на вопрос об отношении ведомства к их запрету очевиден, РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:01
2023-01-27T12:01
2023-01-27T12:01
общество
здоровье - общество
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минздрав плохо относится ко всему, что негативно влияет на здоровье, в том числе к вейпам, поэтому ответ на вопрос об отношении ведомства к их запрету очевиден, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин. "Мы в принципе в Минздраве относимся не очень хорошо ко всему, что может влиять на состояние здоровья, будь то сигареты, курительные смеси, алкогольная продукция, наркотическая, психотропные препараты. Поэтому ответ очевиден",- сказал Камкин на пресс-конференции, посвященной запуску проекта "Профилактический щит страны", отвечая на соответствующий вопрос. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор, комментируя данную инициативу, заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.
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общество, здоровье - общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Минздрав положительно относится к запрету вейпов
Замглавы Минздрава Камкин заявил, что министерство поддерживает запрет вейпов