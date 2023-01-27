https://ria.ru/20230127/vagner-1847827333.html
Вашингтон пытается демонизировать "Вагнер", заявил Песков
Вашингтон пытается демонизировать "Вагнер", заявил Песков - РИА Новости, 27.01.2023
Вашингтон пытается демонизировать "Вагнер", заявил Песков
Отсутствие доказательств девальвирует смысл заявлений из Вашингтона с обвинениями группы "Вагнер", включая тему ЦАР, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:33
2023-01-27T12:33
2023-01-27T12:39
в мире
вашингтон (штат)
сша
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дмитрий песков
санкции в отношении россии
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отсутствие доказательств девальвирует смысл заявлений из Вашингтона с обвинениями группы "Вагнер", включая тему ЦАР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В том числе они говорят про Центральную Африканскую Республику, но звучит тоже достаточно голословно. Никаких ни доказательств, ни подтверждений - ничего не представляется публике. Это значительно девальвирует смысл тех заявлений, которые идут из Вашингтона", - сказал Песков. "Мы не только вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК "Вагнер" из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколько-нибудь внятных каких-то аргументов мы с вами никогда не видели, не читали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько обосновано обвинение Вашингтона в адрес ЧВК "Вагнер".Накануне США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине.Среди структур, которые попали под санкции за связи с группой, российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые якобы предоставляют ей спутниковый фотоснимки.
https://ria.ru/20230126/vagner-1847693268.html
https://ria.ru/20230124/vagner-1847023814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, цар, дмитрий песков, санкции в отношении россии, чвк "вагнер"
В мире, Вашингтон (штат), США, ЦАР, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, ЧВК "Вагнер"
12:33 27.01.2023 (обновлено: 12:39 27.01.2023)
Вашингтон пытается демонизировать "Вагнер", заявил Песков
Песков: заявления из Вашингтона с демонизацией "Вагнера" продолжаются уже много лет
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отсутствие доказательств девальвирует смысл заявлений из Вашингтона с обвинениями группы "Вагнер", включая тему ЦАР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В том числе они говорят про Центральную Африканскую Республику, но звучит тоже достаточно голословно. Никаких ни доказательств, ни подтверждений - ничего не представляется публике. Это значительно девальвирует смысл тех заявлений, которые идут из Вашингтона", - сказал Песков.
"Мы не только вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК "Вагнер" из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколько-нибудь внятных каких-то аргументов мы с вами никогда не видели, не читали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько обосновано обвинение Вашингтона в адрес ЧВК "Вагнер".
Накануне США
объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали
и на Украине
.
Среди структур, которые попали под санкции за связи с группой, российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые якобы предоставляют ей спутниковый фотоснимки.