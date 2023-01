https://ria.ru/20230127/vagner-1847827333.html

Вашингтон пытается демонизировать "Вагнер", заявил Песков

Отсутствие доказательств девальвирует смысл заявлений из Вашингтона с обвинениями группы "Вагнер", включая тему ЦАР, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.01.2023

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отсутствие доказательств девальвирует смысл заявлений из Вашингтона с обвинениями группы "Вагнер", включая тему ЦАР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В том числе они говорят про Центральную Африканскую Республику, но звучит тоже достаточно голословно. Никаких ни доказательств, ни подтверждений - ничего не представляется публике. Это значительно девальвирует смысл тех заявлений, которые идут из Вашингтона", - сказал Песков. "Мы не только вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК "Вагнер" из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколько-нибудь внятных каких-то аргументов мы с вами никогда не видели, не читали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько обосновано обвинение Вашингтона в адрес ЧВК "Вагнер".Накануне США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине.Среди структур, которые попали под санкции за связи с группой, российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые якобы предоставляют ей спутниковый фотоснимки.

Дарья Буймова

