Рейтинг@Mail.ru
Вашингтон пытается демонизировать "Вагнер", заявил Песков - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/vagner-1847827333.html
Вашингтон пытается демонизировать "Вагнер", заявил Песков
Вашингтон пытается демонизировать "Вагнер", заявил Песков - РИА Новости, 27.01.2023
Вашингтон пытается демонизировать "Вагнер", заявил Песков
Отсутствие доказательств девальвирует смысл заявлений из Вашингтона с обвинениями группы "Вагнер", включая тему ЦАР, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:33
2023-01-27T12:39
в мире
вашингтон (штат)
сша
цар
дмитрий песков
санкции в отношении россии
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824133500_0:123:3106:1870_1920x0_80_0_0_85ae9490f65239f076a29a5eb258a78c.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отсутствие доказательств девальвирует смысл заявлений из Вашингтона с обвинениями группы "Вагнер", включая тему ЦАР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В том числе они говорят про Центральную Африканскую Республику, но звучит тоже достаточно голословно. Никаких ни доказательств, ни подтверждений - ничего не представляется публике. Это значительно девальвирует смысл тех заявлений, которые идут из Вашингтона", - сказал Песков. "Мы не только вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК "Вагнер" из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколько-нибудь внятных каких-то аргументов мы с вами никогда не видели, не читали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько обосновано обвинение Вашингтона в адрес ЧВК "Вагнер".Накануне США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине.Среди структур, которые попали под санкции за связи с группой, российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые якобы предоставляют ей спутниковый фотоснимки.
https://ria.ru/20230126/vagner-1847693268.html
https://ria.ru/20230124/vagner-1847023814.html
вашингтон (штат)
сша
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824133500_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e031f8e28965207e6e492d0482449d23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, цар, дмитрий песков, санкции в отношении россии, чвк "вагнер"
В мире, Вашингтон (штат), США, ЦАР, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, ЧВК "Вагнер"
12:33 27.01.2023 (обновлено: 12:39 27.01.2023)
 
Вашингтон пытается демонизировать "Вагнер", заявил Песков

Песков: заявления из Вашингтона с демонизацией "Вагнера" продолжаются уже много лет

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРазведчики ЧВК "Вагнер"
Разведчики ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Разведчики ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отсутствие доказательств девальвирует смысл заявлений из Вашингтона с обвинениями группы "Вагнер", включая тему ЦАР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В том числе они говорят про Центральную Африканскую Республику, но звучит тоже достаточно голословно. Никаких ни доказательств, ни подтверждений - ничего не представляется публике. Это значительно девальвирует смысл тех заявлений, которые идут из Вашингтона", - сказал Песков.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 18:35
США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией
"Мы не только вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК "Вагнер" из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколько-нибудь внятных каких-то аргументов мы с вами никогда не видели, не читали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько обосновано обвинение Вашингтона в адрес ЧВК "Вагнер".
Накануне США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Власти США обвиняют "Вагнер" в криминальных действиях в Центральной Африканской Республике, Мали и на Украине.
Среди структур, которые попали под санкции за связи с группой, российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые якобы предоставляют ей спутниковый фотоснимки.
Боец группы Вагнер в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 11:58Специальная военная операция на Украине
Украинская разведка назвала группу "Вагнер" уникальной угрозой
 
В миреВашингтон (штат)СШАЦАРДмитрий ПесковСанкции в отношении РоссииЧВК "Вагнер"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала