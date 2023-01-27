https://ria.ru/20230127/vagner-1847816462.html

Песков рассказал о награждении Путиным Айка Гаспаряна из "Группы Вагнера"

Песков рассказал о награждении Путиным Айка Гаспаряна из "Группы Вагнера" - РИА Новости, 27.01.2023

Песков рассказал о награждении Путиным Айка Гаспаряна из "Группы Вагнера"

Военнослужащий Айк Гаспарян из "Группы Вагнера" получил государственную награду за проявленный героизм, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:09

2023-01-27T12:09

2023-01-27T14:04

специальная военная операция на украине

общество

дмитрий песков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Военнослужащий Айк Гаспарян из "Группы Вагнера" получил государственную награду за проявленный героизм, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Он (Гаспарян. — Прим. ред.) принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать награждение Владимиром Путиным Гаспаряна из "Группы Вагнера".Президент вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм и мужество в ходе спецоперации, в декабре 2022 года.

https://ria.ru/20230126/vagner-1847693268.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий песков, россия, владимир путин