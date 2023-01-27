https://ria.ru/20230127/vagner-1847816462.html
Песков рассказал о награждении Путиным Айка Гаспаряна из "Группы Вагнера"
Песков рассказал о награждении Путиным Айка Гаспаряна из "Группы Вагнера" - РИА Новости, 27.01.2023
Песков рассказал о награждении Путиным Айка Гаспаряна из "Группы Вагнера"
Военнослужащий Айк Гаспарян из "Группы Вагнера" получил государственную награду за проявленный героизм, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:09
2023-01-27T12:09
2023-01-27T14:04
специальная военная операция на украине
общество
дмитрий песков
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Военнослужащий Айк Гаспарян из "Группы Вагнера" получил государственную награду за проявленный героизм, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Он (Гаспарян. — Прим. ред.) принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать награждение Владимиром Путиным Гаспаряна из "Группы Вагнера".Президент вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм и мужество в ходе спецоперации, в декабре 2022 года.
https://ria.ru/20230126/vagner-1847693268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, дмитрий песков, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
12:09 27.01.2023 (обновлено: 14:04 27.01.2023)
Песков рассказал о награждении Путиным Айка Гаспаряна из "Группы Вагнера"
Песков заявил, что награжденный Путиным Айк Гаспарян из "Группы Вагнера" проявил героизм
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Военнослужащий Айк Гаспарян из "Группы Вагнера" получил государственную награду за проявленный героизм, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Он (Гаспарян. — Прим. ред.) принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой", — сказал представитель Кремля.
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать награждение Владимиром Путиным Гаспаряна из "Группы Вагнера".
Президент вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм и мужество в ходе спецоперации, в декабре 2022 года.