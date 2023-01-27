https://ria.ru/20230127/ukraina-1848000429.html

Белый дом не видит признаков завершения конфликта вокруг Украины

Белый дом не видит признаков завершения конфликта вокруг Украины - РИА Новости, 27.01.2023

Белый дом не видит признаков завершения конфликта вокруг Украины

США не видят признаков завершения конфликта вокруг Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:22

2023-01-27T19:22

2023-01-27T19:40

украина

сша

в мире

россия

джон кирби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105092/61/1050926101_0:91:2000:1216_1920x0_80_0_0_393ea14d64e39bcd47b93d92f03146bb.jpg

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США не видят признаков завершения конфликта вокруг Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Нет признаков завершения этого", - заявил Кирби журналистам, говоря о конфликте на Украине.

https://ria.ru/20230127/boy-1847946091.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, в мире, россия, джон кирби