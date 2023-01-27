https://ria.ru/20230127/ukraina-1848000429.html
Белый дом не видит признаков завершения конфликта вокруг Украины
Белый дом не видит признаков завершения конфликта вокруг Украины - РИА Новости, 27.01.2023
Белый дом не видит признаков завершения конфликта вокруг Украины
США не видят признаков завершения конфликта вокруг Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:22
2023-01-27T19:22
2023-01-27T19:40
украина
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в мире
россия
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США не видят признаков завершения конфликта вокруг Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Нет признаков завершения этого", - заявил Кирби журналистам, говоря о конфликте на Украине.
https://ria.ru/20230127/boy-1847946091.html
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украина, сша, в мире, россия, джон кирби
Украина, США, В мире, Россия, Джон Кирби
19:22 27.01.2023 (обновлено: 19:40 27.01.2023)
Белый дом не видит признаков завершения конфликта вокруг Украины
Белый дом заявил об отсутствии признаков завершения конфликта вокруг Украины