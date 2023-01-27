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Белый дом не видит признаков завершения конфликта вокруг Украины - РИА Новости, 27.01.2023
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Белый дом не видит признаков завершения конфликта вокруг Украины
Белый дом не видит признаков завершения конфликта вокруг Украины - РИА Новости, 27.01.2023
Белый дом не видит признаков завершения конфликта вокруг Украины
США не видят признаков завершения конфликта вокруг Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:22
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украина
сша
в мире
россия
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США не видят признаков завершения конфликта вокруг Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Нет признаков завершения этого", - заявил Кирби журналистам, говоря о конфликте на Украине.
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украина, сша, в мире, россия, джон кирби
Украина, США, В мире, Россия, Джон Кирби
19:22 27.01.2023 (обновлено: 19:40 27.01.2023)
 
Белый дом не видит признаков завершения конфликта вокруг Украины

Белый дом заявил об отсутствии признаков завершения конфликта вокруг Украины

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США не видят признаков завершения конфликта вокруг Украины, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Нет признаков завершения этого", - заявил Кирби журналистам, говоря о конфликте на Украине.
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