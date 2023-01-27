18:12 27.01.2023 (обновлено: 19:02 27.01.2023)
На Украине запретили чиновникам выезжать за границу без веских причин
Правительство Украины запретило чиновникам выезжать за границу без уважительных причин
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство Украины запретило чиновникам выезжать за границу без веских причин, написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Выполняя решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), правительство одобрило постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин", — сообщил глава кабмина.
Основанием для разрешения на отъезд станут служебные поездки, поездки в медицинских целях или для ухода за несовершеннолетними детьми.
Шмыгаль добавил, что некоторые чиновники выезжали за границу на отдых, не понимая "базовых вещей".
Ранее из правящей на Украине партии "Слуга народа" исключили заместителя главы фракции Николая Тищенко. Поводом стали сообщения о поездке депутата в Таиланд, где он собирался провести встречу с "представителями украинской общины".
На этой неделе украинские власти запретили некоторым чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов.
Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.