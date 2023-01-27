https://ria.ru/20230127/ukraina-1847981182.html

На Украине запретили чиновникам выезжать за границу без веских причин

На Украине запретили чиновникам выезжать за границу без веских причин - РИА Новости, 27.01.2023

На Украине запретили чиновникам выезжать за границу без веских причин

Правительство Украины запретило чиновникам выезжать за границу без веских причин, написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:12

2023-01-27T18:12

2023-01-27T19:02

украина

в мире

денис шмыгаль

таиланд

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство Украины запретило чиновникам выезжать за границу без веских причин, написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.Основанием для разрешения на отъезд станут служебные поездки, поездки в медицинских целях или для ухода за несовершеннолетними детьми.Шмыгаль добавил, что некоторые чиновники выезжали за границу на отдых, не понимая "базовых вещей".Ранее из правящей на Украине партии "Слуга народа" исключили заместителя главы фракции Николая Тищенко. Поводом стали сообщения о поездке депутата в Таиланд, где он собирался провести встречу с "представителями украинской общины".На этой неделе украинские власти запретили некоторым чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов.Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.

https://ria.ru/20230127/timoshenko-1847937290.html

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847066749.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, денис шмыгаль, таиланд, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины