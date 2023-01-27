https://ria.ru/20230127/ukraina-1847926815.html
Белый дом не ответил на вопрос о поставке Украине истребителей
Белый дом не ответил на вопрос о поставке Украине истребителей - РИА Новости, 27.01.2023
Белый дом не ответил на вопрос о поставке Украине истребителей
США пока нечего сказать о поставке истребителей на Украину и содержании будущих пакетов помощи, но Вашингтон находится в контакте с Киевом по вопросу поддержки, РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:51
2023-01-27T15:51
2023-01-27T16:05
специальная военная операция на украине
украина
джон кирби
сша
в мире
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США пока нечего сказать о поставке истребителей на Украину и содержании будущих пакетов помощи, но Вашингтон находится в контакте с Киевом по вопросу поддержки, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Зеленский говорил об этом ранее тоже, о желании истребителей. У меня нет никаких заявлений, не могу ничего сказать определенного о будущих пакетах, кроме того, что мы постоянно говорим с украинцами об их нуждах и сделаем все возможное, чтобы их удовлетворить", - сказал Кирби телеканалу CNN в ответ на вопрос журналистки об отправке истребителей.Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что США не исключают возможность поставок Украине истребителей F-16.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, джон кирби, сша, в мире, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Джон Кирби, США, В мире, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:51 27.01.2023 (обновлено: 16:05 27.01.2023)
Белый дом не ответил на вопрос о поставке Украине истребителей
Белый дом заявил, что ему нечего сказать о содержании будущих пакетов помощи Украине