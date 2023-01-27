https://ria.ru/20230127/ukraina-1847926815.html

Белый дом не ответил на вопрос о поставке Украине истребителей

Белый дом не ответил на вопрос о поставке Украине истребителей - РИА Новости, 27.01.2023

Белый дом не ответил на вопрос о поставке Украине истребителей

США пока нечего сказать о поставке истребителей на Украину и содержании будущих пакетов помощи, но Вашингтон находится в контакте с Киевом по вопросу поддержки, РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:51

2023-01-27T15:51

2023-01-27T16:05

специальная военная операция на украине

украина

джон кирби

сша

в мире

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_1062:0:5472:2481_1920x0_80_0_0_62b527a4e5cdf9b9349eb6bb7a8f278d.jpg

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США пока нечего сказать о поставке истребителей на Украину и содержании будущих пакетов помощи, но Вашингтон находится в контакте с Киевом по вопросу поддержки, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Зеленский говорил об этом ранее тоже, о желании истребителей. У меня нет никаких заявлений, не могу ничего сказать определенного о будущих пакетах, кроме того, что мы постоянно говорим с украинцами об их нуждах и сделаем все возможное, чтобы их удовлетворить", - сказал Кирби телеканалу CNN в ответ на вопрос журналистки об отправке истребителей.Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что США не исключают возможность поставок Украине истребителей F-16.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, джон кирби, сша, в мире, нато, ситуация в днр и лнр