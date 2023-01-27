https://ria.ru/20230127/ukraina-1847910603.html

СМИ: американские чиновники испугались последствий помощи Украине

СМИ: американские чиновники испугались последствий помощи Украине - РИА Новости, 27.01.2023

СМИ: американские чиновники испугались последствий помощи Украине

Американские политики опасаются, что финансовую помощь, которую США предоставляют Украине, в Киеве разворуют, пишут обозреватели Майкл Кроули и Эдвард Вонг в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:20

2023-01-27T15:20

2023-01-27T16:36

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владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американские политики опасаются, что финансовую помощь, которую США предоставляют Украине, в Киеве разворуют, пишут обозреватели Майкл Кроули и Эдвард Вонг в статье для The New York Times."С начала конфликта на Украине американские чиновники с некоторой тревогой наблюдали за тем, как в страну поступают миллиарды долларов США, хорошо зная историю политической коррупции в Киеве и опасаясь, что помощь может быть растрачена в личных целях", — отметили авторы материала.Несмотря на недавние усилия президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией на Украине, не все в правительстве США испытывают оптимизм по поводу выделения средств.Многие политики, особенно республиканцы, требуют, чтобы каждая часть помощи была проверена и учтена, говорится в статье.Как утверждают журналисты, некоторых западных чиновников также сильно беспокоит возможность нецелевого использования огромных сумм денег, которые должны пойти на восстановление Украины после конфликта.В руководстве киевского режима на этой неделе произошло несколько крупных отставок: должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и замгенпрокурора Алексей Симоненко.Кроме того, в отставку ушли замминистра развития общин Василий Лозинский и несколько губернаторов. Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о возможном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля.В начале января глава правительства сообщил, что Киев рассчитывает в 2023 году получить 17 миллиардов долларов на первоочередное восстановление поврежденного в результате военных действий имущества. По его словам, речь идет о помощи международных партнеров, средствах доноров, а также конфискованных российских активах.Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление инфраструктуры в 349 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230127/leopard-1847876976.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230127/britaniya-1847842862.html

украина

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины