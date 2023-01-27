https://ria.ru/20230127/ukraina-1847863580.html
Захарова: Байден подтвердил, что решения в Киеве принимает не Зеленский
Захарова: Байден подтвердил, что решения в Киеве принимает не Зеленский - РИА Новости, 27.01.2023
Захарова: Байден подтвердил, что решения в Киеве принимает не Зеленский
Заявление президента США Джо Байдена о подготовке ВСУ к контрнаступлению подтверждают, что решения в Киеве принимает не президент Владимир Зеленский, заявила... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:03
2023-01-27T14:03
2023-01-27T15:41
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о подготовке ВСУ к контрнаступлению подтверждают, что решения в Киеве принимает не президент Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой (улица в Киеве, где находятся высшие органы власти. — Прим. ред.)? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения. Да нет. О том, что его ждет весной, только что сказал президент США", — сказала она. По словам дипломата, реализации планов Байдена призвана помочь новая партия вооружений от США на сумму 2,5 миллиарда долларов, в которую вошли бронетехника, артиллерия и боеприпасы.В среду Байден, объявляя о поставках Киеву 31 танка М1 Abrams, анонсировал подготовку ВСУ к контрнаступлению. Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230126/bayden-1847477520.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, россия, мария захарова, джо байден, владимир зеленский, m1 abrams
В мире, Киев, США, Россия, Мария Захарова, Джо Байден, Владимир Зеленский, M1 Abrams
14:03 27.01.2023 (обновлено: 15:41 27.01.2023)
Захарова: Байден подтвердил, что решения в Киеве принимает не Зеленский
МИД России: высказывание Байдена подтверждает, что решения в Киеве принимает не Зеленский
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о подготовке ВСУ к контрнаступлению подтверждают, что решения в Киеве принимает не президент Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой (улица в Киеве, где находятся высшие органы власти. — Прим. ред.)? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения. Да нет. О том, что его ждет весной, только что сказал президент США", — сказала она.
По словам дипломата, реализации планов Байдена призвана помочь новая партия вооружений от США на сумму 2,5 миллиарда долларов, в которую вошли бронетехника, артиллерия и боеприпасы.
В среду Байден, объявляя о поставках Киеву 31 танка М1 Abrams, анонсировал подготовку ВСУ к контрнаступлению.
Весной прошлого года Москва
направила странам — членам НАТО
ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров
предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС
.