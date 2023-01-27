13:37 27.01.2023 (обновлено: 13:46 27.01.2023)
Французский политик предостерег Запад от поставок Киеву тяжелых вооружений
Французский политик Жакобелли: поставки оружия Украине грозят третьей мировой войной
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский танк Leclerc
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский танк Leclerc. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. У Запада нет средств контроля за использованием вооружений, поставляемых Киеву якобы для защиты, а не нападения, и поставки тяжелых вооружений, в том числе, возможно, французских танков Leclerc, грозят эскалацией конфликта, заявил французский депутат, пресс-секретарь крайне правой партии "Национальное объединение" Лоран Жакобелли в эфире телеканала CNews.
"Необходимо крайне внимательно подходить к вопросу возможной эскалации. Чтобы Украина могла защищаться – это одно дело, давать же Украине средства атаковать Россию – это означает перейти к следующему этапу конфликта", - сказал депутат.
Комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Украине нужны танки, чтобы защищаться, Жакобелли отметил, что у Запада нет возможности проконтролировать использование поставляемых вооружений.
"Какие способы контроля у нас есть? Как только он (Зеленский) получил танки, он потребовал самолеты. Мы должны выполнять нашу задачу по защите французов от третьей мировой войны", - отметил политик.
Жакобелли также подчеркнул, что Франция не располагает достаточными запасами вооружений, чтобы поставлять их Украине.
"Прежде чем думать, стоит их поставлять или нет, надо понимать, что у нас их нет. Ситуация с танками во Франции на сегодня довольно печальна. Их всего 200, но не все из них в рабочем состоянии. Когда мы сами находимся в такой ситуации, поверьте, мы ничего никому не можем дать, иначе мы сами окажемся беззащитны. То же касается ряда самолетов и ракет", - отметил он.
Он обратил внимание на то, что любые решения о поставках тяжелых вооружений Киеву должны приниматься с участием парламента.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc.
Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Инфографика