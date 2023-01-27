https://ria.ru/20230127/ukraina-1847852137.html

Французский политик предостерег Запад от поставок Киеву тяжелых вооружений

Французский политик предостерег Запад от поставок Киеву тяжелых вооружений - РИА Новости, 27.01.2023

Французский политик предостерег Запад от поставок Киеву тяжелых вооружений

У Запада нет средств контроля за использованием вооружений, поставляемых Киеву якобы для защиты, а не нападения, и поставки тяжелых вооружений, в том числе,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:37

2023-01-27T13:37

2023-01-27T13:46

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ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. У Запада нет средств контроля за использованием вооружений, поставляемых Киеву якобы для защиты, а не нападения, и поставки тяжелых вооружений, в том числе, возможно, французских танков Leclerc, грозят эскалацией конфликта, заявил французский депутат, пресс-секретарь крайне правой партии "Национальное объединение" Лоран Жакобелли в эфире телеканала CNews. Комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Украине нужны танки, чтобы защищаться, Жакобелли отметил, что у Запада нет возможности проконтролировать использование поставляемых вооружений. Жакобелли также подчеркнул, что Франция не располагает достаточными запасами вооружений, чтобы поставлять их Украине. "Прежде чем думать, стоит их поставлять или нет, надо понимать, что у нас их нет. Ситуация с танками во Франции на сегодня довольно печальна. Их всего 200, но не все из них в рабочем состоянии. Когда мы сами находимся в такой ситуации, поверьте, мы ничего никому не можем дать, иначе мы сами окажемся беззащитны. То же касается ряда самолетов и ракет", - отметил он. Он обратил внимание на то, что любые решения о поставках тяжелых вооружений Киеву должны приниматься с участием парламента. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230127/tanki-1847829168.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, нато, франция, россия