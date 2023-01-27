https://ria.ru/20230127/ukraina-1847825012.html

Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты, заявил Путин

Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2023

Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты, заявил Путин

Президент России Владимир Путин отметил, что преступления неонацистов на Украине против мирных граждан - этнические чистки, карательные акции, говорят о том,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:26

2023-01-27T12:26

2023-01-27T12:26

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840957280_0:0:2430:1367_1920x0_80_0_0_66e9d6018d9567e21f2fdaf4c83b2b5d.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что преступления неонацистов на Украине против мирных граждан - этнические чистки, карательные акции, говорят о том, что они забыли уроки истории, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующую телеграмму Путин направил организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря "Аушвиц – Биркенау" (Освенцим). "Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий. Свидетельство тому – те преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты. Именно с этим злом мужественно, плечом к плечу сражаются сейчас наши воины", - отметил президент.

https://ria.ru/20221105/oon-1829304890.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, украина, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), ситуация в днр и лнр