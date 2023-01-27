https://ria.ru/20230127/ukraina-1847825012.html
Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты, заявил Путин
Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2023
Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил, что преступления неонацистов на Украине против мирных граждан - этнические чистки, карательные акции, говорят о том,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:26
2023-01-27T12:26
2023-01-27T12:26
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что преступления неонацистов на Украине против мирных граждан - этнические чистки, карательные акции, говорят о том, что они забыли уроки истории, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующую телеграмму Путин направил организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря "Аушвиц – Биркенау" (Освенцим). "Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий. Свидетельство тому – те преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты. Именно с этим злом мужественно, плечом к плечу сражаются сейчас наши воины", - отметил президент.
https://ria.ru/20221105/oon-1829304890.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, украина, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Ситуация в ДНР и ЛНР
Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты, заявил Путин
Путин: преступления неонацистов на Украине говорят, что уроки истории забыты