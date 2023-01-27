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Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/ukraina-1847825012.html
Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты, заявил Путин
Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2023
Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил, что преступления неонацистов на Украине против мирных граждан - этнические чистки, карательные акции, говорят о том,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:26
2023-01-27T12:26
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что преступления неонацистов на Украине против мирных граждан - этнические чистки, карательные акции, говорят о том, что они забыли уроки истории, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующую телеграмму Путин направил организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря "Аушвиц – Биркенау" (Освенцим). "Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий. Свидетельство тому – те преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты. Именно с этим злом мужественно, плечом к плечу сражаются сейчас наши воины", - отметил президент.
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общество, россия, украина, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Ситуация в ДНР и ЛНР
12:26 27.01.2023
 
Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты, заявил Путин

Путин: преступления неонацистов на Украине говорят, что уроки истории забыты

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что преступления неонацистов на Украине против мирных граждан - этнические чистки, карательные акции, говорят о том, что они забыли уроки истории, сообщает пресс-служба Кремля.
Соответствующую телеграмму Путин направил организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря "Аушвиц – Биркенау" (Освенцим).
"Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий. Свидетельство тому – те преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты. Именно с этим злом мужественно, плечом к плечу сражаются сейчас наши воины", - отметил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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