https://ria.ru/20230127/ukraina-1847814955.html
Напряженность растет из-за накачивания Украины оружием, заявили в Кремле
Напряженность растет из-за накачивания Украины оружием, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.01.2023
Напряженность растет из-за накачивания Украины оружием, заявили в Кремле
Степень напряженности ситуации вокруг Украины растет за счет решений по накачиванию Западом киевского режима оружием под давлением Вашингтона, заявил... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:05
2023-01-27T12:05
2023-01-27T12:20
в мире
украина
вашингтон (штат)
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Степень напряженности ситуации вокруг Украины растет за счет решений по накачиванию Западом киевского режима оружием под давлением Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ну, можно согласиться с этими словами в том плане, что действительно происходит эскалация напряженности. Эскалация напряженности происходит в том числе и за счёт тех решений, которые принимаются в первую очередь в Вашингтоне и под давлением Вашингтона европейских столиц. Имеются в виду поставки вооружений, танков и того, и сего. Продолжение дискуссии теперь уже на авиационный компонент и так далее, и тому подобное. В этом плане да, степень напряженности растет", - ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать предостережение бывшего президента США Дональда Трампа по поводу передачи танков Украине, по словам которого, после этого конфликт может приобрести ядерное измерение.Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после поставок западных танков Украине конфликт может приобрести ядерное измерение, и призвал немедленно остановить конфликт.США ранее анонсировали передачу украинским военным 31 единицы современных американских танков Abrams.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вашингтон (штат), дмитрий песков
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
12:05 27.01.2023 (обновлено: 12:20 27.01.2023)
Напряженность растет из-за накачивания Украины оружием, заявили в Кремле
Песков: уровень напряженности растет из-за накачивания Украины оружием