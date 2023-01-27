https://ria.ru/20230127/ukraina-1847814955.html

Напряженность растет из-за накачивания Украины оружием, заявили в Кремле

Напряженность растет из-за накачивания Украины оружием, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.01.2023

Напряженность растет из-за накачивания Украины оружием, заявили в Кремле

Степень напряженности ситуации вокруг Украины растет за счет решений по накачиванию Западом киевского режима оружием под давлением Вашингтона, заявил... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:05

2023-01-27T12:05

2023-01-27T12:20

в мире

украина

вашингтон (штат)

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Степень напряженности ситуации вокруг Украины растет за счет решений по накачиванию Западом киевского режима оружием под давлением Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ну, можно согласиться с этими словами в том плане, что действительно происходит эскалация напряженности. Эскалация напряженности происходит в том числе и за счёт тех решений, которые принимаются в первую очередь в Вашингтоне и под давлением Вашингтона европейских столиц. Имеются в виду поставки вооружений, танков и того, и сего. Продолжение дискуссии теперь уже на авиационный компонент и так далее, и тому подобное. В этом плане да, степень напряженности растет", - ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать предостережение бывшего президента США Дональда Трампа по поводу передачи танков Украине, по словам которого, после этого конфликт может приобрести ядерное измерение.Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после поставок западных танков Украине конфликт может приобрести ядерное измерение, и призвал немедленно остановить конфликт.США ранее анонсировали передачу украинским военным 31 единицы современных американских танков Abrams.

https://ria.ru/20230127/bayden-1847817659.html

украина

вашингтон (штат)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, вашингтон (штат), дмитрий песков