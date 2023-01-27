Рейтинг@Mail.ru
Напряженность растет из-за накачивания Украины оружием, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/ukraina-1847814955.html
Напряженность растет из-за накачивания Украины оружием, заявили в Кремле
Напряженность растет из-за накачивания Украины оружием, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.01.2023
Напряженность растет из-за накачивания Украины оружием, заявили в Кремле
Степень напряженности ситуации вокруг Украины растет за счет решений по накачиванию Западом киевского режима оружием под давлением Вашингтона, заявил... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:05
2023-01-27T12:20
в мире
украина
вашингтон (штат)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_15a9752b4b875f1a10d7eb378813b406.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Степень напряженности ситуации вокруг Украины растет за счет решений по накачиванию Западом киевского режима оружием под давлением Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ну, можно согласиться с этими словами в том плане, что действительно происходит эскалация напряженности. Эскалация напряженности происходит в том числе и за счёт тех решений, которые принимаются в первую очередь в Вашингтоне и под давлением Вашингтона европейских столиц. Имеются в виду поставки вооружений, танков и того, и сего. Продолжение дискуссии теперь уже на авиационный компонент и так далее, и тому подобное. В этом плане да, степень напряженности растет", - ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать предостережение бывшего президента США Дональда Трампа по поводу передачи танков Украине, по словам которого, после этого конфликт может приобрести ядерное измерение.Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после поставок западных танков Украине конфликт может приобрести ядерное измерение, и призвал немедленно остановить конфликт.США ранее анонсировали передачу украинским военным 31 единицы современных американских танков Abrams.
https://ria.ru/20230127/bayden-1847817659.html
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), дмитрий песков
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
12:05 27.01.2023 (обновлено: 12:20 27.01.2023)
 
Напряженность растет из-за накачивания Украины оружием, заявили в Кремле

Песков: уровень напряженности растет из-за накачивания Украины оружием

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Степень напряженности ситуации вокруг Украины растет за счет решений по накачиванию Западом киевского режима оружием под давлением Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну, можно согласиться с этими словами в том плане, что действительно происходит эскалация напряженности. Эскалация напряженности происходит в том числе и за счёт тех решений, которые принимаются в первую очередь в Вашингтоне и под давлением Вашингтона европейских столиц. Имеются в виду поставки вооружений, танков и того, и сего. Продолжение дискуссии теперь уже на авиационный компонент и так далее, и тому подобное. В этом плане да, степень напряженности растет", - ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать предостережение бывшего президента США Дональда Трампа по поводу передачи танков Украине, по словам которого, после этого конфликт может приобрести ядерное измерение.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после поставок западных танков Украине конфликт может приобрести ядерное измерение, и призвал немедленно остановить конфликт.
США ранее анонсировали передачу украинским военным 31 единицы современных американских танков Abrams.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 12:11
Белый дом мог бы завершить конфликт на Украине, заявил Песков
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала