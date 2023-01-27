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Британский полковник честно высказался о ситуации на Украине

Британский полковник честно высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 27.01.2023

Британский полковник честно высказался о ситуации на Украине

Несмотря на посылы западных СМИ о конфликте на Украине, Россия добьется успеха в столкновении, заявил полковник британской армии Ричард Кемп в эфире Sky News. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:04

2023-01-27T12:04

2023-01-27T23:46

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Несмотря на посылы западных СМИ о конфликте на Украине, Россия добьется успеха в столкновении, заявил полковник британской армии Ричард Кемп в эфире Sky News.Как считает военный, на Западе смотрят на конфликт глазами украинского Генштаба, не обращая внимания на позицию России. По его мнению, таким образом очень часто искажается картина происходящего.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, россия, донбасс