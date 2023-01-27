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Британский полковник честно высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 27.01.2023
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Британский полковник честно высказался о ситуации на Украине
Британский полковник честно высказался о ситуации на Украине - РИА Новости, 27.01.2023
Британский полковник честно высказался о ситуации на Украине
Несмотря на посылы западных СМИ о конфликте на Украине, Россия добьется успеха в столкновении, заявил полковник британской армии Ричард Кемп в эфире Sky News. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:04
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в мире
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Несмотря на посылы западных СМИ о конфликте на Украине, Россия добьется успеха в столкновении, заявил полковник британской армии Ричард Кемп в эфире Sky News.Как считает военный, на Западе смотрят на конфликт глазами украинского Генштаба, не обращая внимания на позицию России. По его мнению, таким образом очень часто искажается картина происходящего.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, донбасс
В мире, Украина, Россия, Донбасс
12:04 27.01.2023 (обновлено: 23:46 27.01.2023)
 
Британский полковник честно высказался о ситуации на Украине

Полковник ВС Британии Кемп заявил, что Россия добьется успеха на востоке Украины

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Несмотря на посылы западных СМИ о конфликте на Украине, Россия добьется успеха в столкновении, заявил полковник британской армии Ричард Кемп в эфире Sky News.
Как считает военный, на Западе смотрят на конфликт глазами украинского Генштаба, не обращая внимания на позицию России. По его мнению, таким образом очень часто искажается картина происходящего.

"А в реальности, пока мы тут с вами разговариваем, русские делают все, чтобы взять под контроль весь Донбасс и Восточную Украину. И весьма успешны в этом, к сожалению. Они выбивают украинцев артиллерией, продвигаются медленно и долго, но в конечном итоге, увы, думаю, добьются успеха на востоке Украины", — заявил полковник.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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