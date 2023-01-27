https://ria.ru/20230127/ukraina-1847773305.html

В Варшаве призвали поставлять Киеву все виды оружия

В Варшаве призвали поставлять Киеву все виды оружия - РИА Новости, 27.01.2023

В Варшаве призвали поставлять Киеву все виды оружия

Украине нужно поставлять как оборонительное, так и наступательное оружие, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:18

2023-01-27T10:18

2023-01-27T10:18

специальная военная операция на украине

украина

в мире

польша

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Украине нужно поставлять как оборонительное, так и наступательное оружие, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского телевидения. "На наш взгляд, сейчас нет смысла разделять оружие на оборонительное или наступательное, то или иное. Украина обороняется, любое оружие, которое мы поставляем Украине, – это оборонительное вооружение", - сказал Яблоньский. "Не должно быть никаких лимитов и ограничений, что вот это мы не передаем, потому что слишком большая дальность, такие машины можно, а другие нет", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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польша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, польша, нато, ситуация в днр и лнр