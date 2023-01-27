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В Варшаве призвали поставлять Киеву все виды оружия - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/ukraina-1847773305.html
В Варшаве призвали поставлять Киеву все виды оружия
В Варшаве призвали поставлять Киеву все виды оружия - РИА Новости, 27.01.2023
В Варшаве призвали поставлять Киеву все виды оружия
Украине нужно поставлять как оборонительное, так и наступательное оружие, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:18
2023-01-27T10:18
специальная военная операция на украине
украина
в мире
польша
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Украине нужно поставлять как оборонительное, так и наступательное оружие, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского телевидения. "На наш взгляд, сейчас нет смысла разделять оружие на оборонительное или наступательное, то или иное. Украина обороняется, любое оружие, которое мы поставляем Украине, – это оборонительное вооружение", - сказал Яблоньский. "Не должно быть никаких лимитов и ограничений, что вот это мы не передаем, потому что слишком большая дальность, такие машины можно, а другие нет", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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украина, в мире, польша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Польша, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:18 27.01.2023
 
В Варшаве призвали поставлять Киеву все виды оружия

МИД Польши: Киеву нужно поставлять как оборонительное, так и наступательное вооружение

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
МИД Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Украине нужно поставлять как оборонительное, так и наступательное оружие, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского телевидения.
"На наш взгляд, сейчас нет смысла разделять оружие на оборонительное или наступательное, то или иное. Украина обороняется, любое оружие, которое мы поставляем Украине, – это оборонительное вооружение", - сказал Яблоньский.
"Не должно быть никаких лимитов и ограничений, что вот это мы не передаем, потому что слишком большая дальность, такие машины можно, а другие нет", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
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