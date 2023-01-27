https://ria.ru/20230127/ukazaniya-1847777883.html

Турция не получала указаний по требованию США о российских самолетах

Турция не получала указаний по требованию США о российских самолетах - РИА Новости, 27.01.2023

Турция не получала указаний по требованию США о российских самолетах

Аэропорты и авиакомпании Турции не получали связанных с требованием США указаний по недопуску в страну российских самолетов американского производства, сообщил... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:38

2023-01-27T10:38

2023-01-27T11:01

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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Аэропорты и авиакомпании Турции не получали связанных с требованием США указаний по недопуску в страну российских самолетов американского производства, сообщил РИА Новости осведомленный источник; в министерстве транспорта и инфраструктуры, в свою очередь, заявили, что расследуют информацию. Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что якобы Вашингтон давит на Анкару, чтобы та запретила прибытие и обслуживание рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства. "Таких указаний не было. Работа продолжается в штатном режиме", - сообщил собеседник агентства. В министерстве транспорта и инфраструктуры, куда агентство обратилось с соответствующим запросом, заявили, что дадут ответ после расследования поступившей информации. "Мы получили ваш запрос, информация расследуется", - сообщила РИА Новости представитель ведомства. По данным американской газеты, в декабре прошлого года помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер донесла до турецких чиновников позицию Вашингтона. Издание полагает, что эта ситуация продемонстрирует, смогут ли США и их союзники преуспеть в долгосрочной изоляции России или та продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран. После начала спецоперации российской армии на Украине западные страны ввели жесткие санкции против Москвы. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов, на что Россия дала зеркальный ответ.

https://ria.ru/20230127/ms-21-1847774648.html

https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847708109.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, турция, россия