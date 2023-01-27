https://ria.ru/20230127/ugledar-1847822348.html

Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара - РИА Новости, 27.01.2023

Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:21

2023-01-27T12:21

2023-01-27T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин.Гагин также отметил, что на окраинах населенного пункта "идут достаточно серьезные, жестокие бои".Он добавил, что Угледар — небольшой город и существенную его часть занимает промышленная зона, в том числе две шахты, в которых может укрываться противник. "Надо понимать, что быстрого наступления здесь не будет", — пояснил Гагин.В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в город и закрепились на его окраинах. Основная задача союзных сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что освобождение населенного пункта может в корне поменять расклад сил на фронте. Взятие Угледара позволит решить многие задачи, стоящие перед российскими военными, подчеркнул он. Так, освобождение города обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230127/artemovsk-1847826508.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия