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Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара - РИА Новости, 27.01.2023
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https://ria.ru/20230127/ugledar-1847822348.html
Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара
Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара - РИА Новости, 27.01.2023
Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара
Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:21
2023-01-27T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин.Гагин также отметил, что на окраинах населенного пункта "идут достаточно серьезные, жестокие бои".Он добавил, что Угледар — небольшой город и существенную его часть занимает промышленная зона, в том числе две шахты, в которых может укрываться противник. "Надо понимать, что быстрого наступления здесь не будет", — пояснил Гагин.В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в город и закрепились на его окраинах. Основная задача союзных сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что освобождение населенного пункта может в корне поменять расклад сил на фронте. Взятие Угледара позволит решить многие задачи, стоящие перед российскими военными, подчеркнул он. Так, освобождение города обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230127/artemovsk-1847826508.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
12:21 27.01.2023 (обновлено: 12:51 27.01.2023)
 
Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

Советник Пушилина сообщил, что ВС России закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, заявил в эфире телеканала "Россия 1" советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Сейчас там бои идут, работает артиллерия. Отдельные группы пытаются нырять в сам город для проведения разведки боем", — рассказал он.

Гагин также отметил, что на окраинах населенного пункта "идут достаточно серьезные, жестокие бои".
Он добавил, что Угледар — небольшой город и существенную его часть занимает промышленная зона, в том числе две шахты, в которых может укрываться противник.
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"Надо понимать, что быстрого наступления здесь не будет", — пояснил Гагин.
В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в город и закрепились на его окраинах. Основная задача союзных сил сейчас заключается не в лобовой атаке Угледара, а в том, чтобы взять город в клещи по аналогии с Соледаром.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что освобождение населенного пункта может в корне поменять расклад сил на фронте. Взятие Угледара позволит решить многие задачи, стоящие перед российскими военными, подчеркнул он. Так, освобождение города обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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