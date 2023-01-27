https://ria.ru/20230127/ugledar-1847820906.html

Перемещение украинских войск под Угледаром затруднено, заявили в ДНР

Перемещение украинских войск под Угледаром затруднено, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.01.2023

Перемещение украинских войск под Угледаром затруднено, заявили в ДНР

По трассе из Покровского в Угледар, которую взяли под контроль российские подразделения, шло основное снабжение украинских войск, сейчас перемещение живой силы... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:18

2023-01-27T12:18

2023-01-27T12:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846202383_257:0:3047:1570_1920x0_80_0_0_46af907c64c4a5996964962a27a01db6.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. По трассе из Покровского в Угледар, которую взяли под контроль российские подразделения, шло основное снабжение украинских войск, сейчас перемещение живой силы и доставка боеприпасов будут затруднены, рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.В четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Кимаковский в эфире Первого канала рассказал, что только что вернулся из зоны боевых действий, сообщил, что дорога на Покровское находится "под огневым контактом"."Эта дорога сегодня перекрыта, по ней как раз и было основное снабжение", - пояснил он."Получается, сейчас у них будет затруднено перемещение, маневрирование и доставка на линию фронта боеприпасов и живой силы противника. Я думаю, что мы будем в ближайшее время слышать по этому направлению хорошие новости", - сказал Кимаковский.

https://ria.ru/20230127/ugledar-1847809840.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины