https://ria.ru/20230127/ugledar-1847820906.html
Перемещение украинских войск под Угледаром затруднено, заявили в ДНР
Перемещение украинских войск под Угледаром затруднено, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.01.2023
Перемещение украинских войск под Угледаром затруднено, заявили в ДНР
По трассе из Покровского в Угледар, которую взяли под контроль российские подразделения, шло основное снабжение украинских войск, сейчас перемещение живой силы... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:18
2023-01-27T12:18
2023-01-27T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. По трассе из Покровского в Угледар, которую взяли под контроль российские подразделения, шло основное снабжение украинских войск, сейчас перемещение живой силы и доставка боеприпасов будут затруднены, рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.В четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Кимаковский в эфире Первого канала рассказал, что только что вернулся из зоны боевых действий, сообщил, что дорога на Покровское находится "под огневым контактом"."Эта дорога сегодня перекрыта, по ней как раз и было основное снабжение", - пояснил он."Получается, сейчас у них будет затруднено перемещение, маневрирование и доставка на линию фронта боеприпасов и живой силы противника. Я думаю, что мы будем в ближайшее время слышать по этому направлению хорошие новости", - сказал Кимаковский.
https://ria.ru/20230127/ugledar-1847809840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:18 27.01.2023 (обновлено: 12:20 27.01.2023)
Перемещение украинских войск под Угледаром затруднено, заявили в ДНР
Советник Пушилина: взятие под контроль трассы в Угледар заструднило перемещение для ВСУ