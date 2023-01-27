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Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/ugledar-1847813563.html
Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, заявили в ДНР
Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, заявили в ДНР
Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, но их накрывает артиллерия, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:03
2023-01-27T12:06
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, но их накрывает артиллерия, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.В эфире Первого канала Кимаковский рассказал, что только что вернулся из зоны боевых действий, ездил к ребятам на передовую."Видел, как идут интенсивные бои, видел, как на окраине пробует противник контратаковать мелкими группами, но наша артиллерия работает хорошо, накрывает противника и отсекает их от наших ребят, которые закрепились на окраинах", - рассказал он."Самые интенсивные бои как раз идут из той зоны, из которой я вернулся, это восточнее Угледара", - добавил он.
https://ria.ru/20230126/ugledar-1847488736.html
https://ria.ru/20230127/ugledar-1847808096.html
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Дарья Буймова
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безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика
12:03 27.01.2023 (обновлено: 12:06 27.01.2023)
 
Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, заявили в ДНР

Советник Пушилина: ВСУ пробуют контратаковать в Угледаре, но их накрывает артиллерия

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, но их накрывает артиллерия, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
В эфире Первого канала Кимаковский рассказал, что только что вернулся из зоны боевых действий, ездил к ребятам на передовую.
Танк Т-72 в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 08:36Специальная военная операция на Украине
Российские войска вошли в Угледар
"Видел, как идут интенсивные бои, видел, как на окраине пробует противник контратаковать мелкими группами, но наша артиллерия работает хорошо, накрывает противника и отсекает их от наших ребят, которые закрепились на окраинах", - рассказал он.
"Самые интенсивные бои как раз идут из той зоны, из которой я вернулся, это восточнее Угледара", - добавил он.
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 11:55Специальная военная операция на Украине
ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска, заявили в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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