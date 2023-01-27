https://ria.ru/20230127/ugledar-1847813563.html
Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, заявили в ДНР
Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, заявили в ДНР
Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, но их накрывает артиллерия, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:03
2023-01-27T12:03
2023-01-27T12:06
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, но их накрывает артиллерия, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.В эфире Первого канала Кимаковский рассказал, что только что вернулся из зоны боевых действий, ездил к ребятам на передовую."Видел, как идут интенсивные бои, видел, как на окраине пробует противник контратаковать мелкими группами, но наша артиллерия работает хорошо, накрывает противника и отсекает их от наших ребят, которые закрепились на окраинах", - рассказал он."Самые интенсивные бои как раз идут из той зоны, из которой я вернулся, это восточнее Угледара", - добавил он.
https://ria.ru/20230126/ugledar-1847488736.html
https://ria.ru/20230127/ugledar-1847808096.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика
12:03 27.01.2023 (обновлено: 12:06 27.01.2023)
Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, заявили в ДНР
Советник Пушилина: ВСУ пробуют контратаковать в Угледаре, но их накрывает артиллерия