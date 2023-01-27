https://ria.ru/20230127/ugledar-1847813563.html

Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, заявили в ДНР

Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.01.2023

Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, заявили в ДНР

Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, но их накрывает артиллерия, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:03

2023-01-27T12:03

2023-01-27T12:06

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска пробуют контратаковать на окраине Угледара, но их накрывает артиллерия, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.В эфире Первого канала Кимаковский рассказал, что только что вернулся из зоны боевых действий, ездил к ребятам на передовую."Видел, как идут интенсивные бои, видел, как на окраине пробует противник контратаковать мелкими группами, но наша артиллерия работает хорошо, накрывает противника и отсекает их от наших ребят, которые закрепились на окраинах", - рассказал он."Самые интенсивные бои как раз идут из той зоны, из которой я вернулся, это восточнее Угледара", - добавил он.

https://ria.ru/20230126/ugledar-1847488736.html

https://ria.ru/20230127/ugledar-1847808096.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика