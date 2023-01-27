11:58 27.01.2023 (обновлено: 12:52 27.01.2023)
Российские войска закрепились в районе дачных поселков на окраине Угледара
Советник врио главы ДНР Кимаковский: ВС России закрепились на окраине Угледара
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРабота реактивных систем залпового огня "Град" ВС РФ в зоне проведения СВО
Работа реактивных систем залпового огня "Град" ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Подразделения российских войск заняли позиции в районе дачных поселков на окраине Угледара, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"Закрепились в районе дачных поселков, где уже практически зачистка завершена, и в коттеджном поселке — это окраина возле АЗС и возле одного из коммунальных предприятий города", — рассказал он.
Как уточнил Кимаковский, он только что вернулся из зоны боевых действий, где по поручению врио главы республики Дениса Пушилина находятся многие руководители ДНР.
Советник отметил, что ВСУ стягивают к Угледару силы из-под Артемовска.
"Для них потеря Угледара — это если не стратегическое, то очень серьезное тактическое поражение, которое дает нам возможность выхода на новое оперативное пространство", — продолжил Кимаковский.
Он рассказал, что видел попытки противника контратаковать небольшими группами, но российская артиллерия отсекает их. Самые интенсивные бои идут восточнее Угледара, заключил советник руководителя республики.
Ранее сам Пушилин заявлял, что освобождение этого города позволит решить многие задачи, обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.