https://ria.ru/20230127/udobreniya-1847800203.html

Правительство увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений

Правительство увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений - РИА Новости, 27.01.2023

Правительство увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений

Правительство РФ приняло решение увеличить квоту на экспорт минеральных удобрений, действующую до 31 мая 2023 года, почти на 0,5 миллиона тонн, ее общий объем... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:33

2023-01-27T11:33

2023-01-27T11:33

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение увеличить квоту на экспорт минеральных удобрений, действующую до 31 мая 2023 года, почти на 0,5 миллиона тонн, ее общий объем превысит 12 миллионов тонн, сообщила пресс-служба кабмина. "Действующие квоты на вывоз из России минеральных удобрений увеличатся почти на полмиллиона тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Меры, которые будут действовать до 31 мая 2023 года, предусматривают увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры – на 375 тысяч тонн и сульфоаммофоса – на 102 тысячи тонн. Принятое решение позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка. "Общий объем экспортной квоты превысит 12 миллионов тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230126/sudno-1847641216.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, михаил мишустин