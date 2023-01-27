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Правительство увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений - РИА Новости, 27.01.2023
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Правительство увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений
Правительство увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений - РИА Новости, 27.01.2023
Правительство увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений
Правительство РФ приняло решение увеличить квоту на экспорт минеральных удобрений, действующую до 31 мая 2023 года, почти на 0,5 миллиона тонн, ее общий объем... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:33
2023-01-27T11:33
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение увеличить квоту на экспорт минеральных удобрений, действующую до 31 мая 2023 года, почти на 0,5 миллиона тонн, ее общий объем превысит 12 миллионов тонн, сообщила пресс-служба кабмина. "Действующие квоты на вывоз из России минеральных удобрений увеличатся почти на полмиллиона тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Меры, которые будут действовать до 31 мая 2023 года, предусматривают увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры – на 375 тысяч тонн и сульфоаммофоса – на 102 тысячи тонн. Принятое решение позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка. "Общий объем экспортной квоты превысит 12 миллионов тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
11:33 27.01.2023
 
Правительство увеличило квоту на экспорт минеральных удобрений

Правительство увеличило действующую до 31 мая квоту на экспорт минеральных удобрений

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение увеличить квоту на экспорт минеральных удобрений, действующую до 31 мая 2023 года, почти на 0,5 миллиона тонн, ее общий объем превысит 12 миллионов тонн, сообщила пресс-служба кабмина.
"Действующие квоты на вывоз из России минеральных удобрений увеличатся почти на полмиллиона тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Меры, которые будут действовать до 31 мая 2023 года, предусматривают увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры – на 375 тысяч тонн и сульфоаммофоса – на 102 тысячи тонн. Принятое решение позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.
"Общий объем экспортной квоты превысит 12 миллионов тонн. Распределить объемы между экспортерами поручено министерству промышленности и торговли", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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