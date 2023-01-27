https://ria.ru/20230127/udar-1847883832.html

ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом

ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом - РИА Новости, 27.01.2023

ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом

Российские военные нанесли массированный удар по системе энергетики Украины, сорвав при этом перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:34

2023-01-27T14:34

2023-01-27T16:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

украина

россия

донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по системе энергетики Украины, сорвав при этом перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, сообщили в Минобороны.Как уточнили в ведомстве, с помощью ракет и беспилотников удалось поразить все назначенные объекты, обеспечивавшие функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспорта. Отмечается, что действия российских военных позволили помешать работе производственных предприятий по ремонту и восстановлению военной техники украинских войск.Помимо этого, в районе Сеньково в Харьковской области удалось уничтожить радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. Возле Щурово в Донецкой Народной Республике российские подразделения ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.Средства противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили украинский самолет Су-25 в районе Угледара в ДНР, а также перехватили 14 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также в Херсонской области. Кроме того, российским Вооруженным силам удалось уничтожить 11 украинских беспилотников в зоне спецоперации.Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о массированном ударе по военным объектам ВСУ ВС РФ нанесли массированный удар 26 января по объектам системы энергетики, обеспечивавшим предприятия ОПК и транспортной системы Украины. 2023-01-27T14:34 true PT5M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, зрк с-300, су-25