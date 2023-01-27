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ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/udar-1847883832.html
ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом
ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом - РИА Новости, 27.01.2023
ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом
Российские военные нанесли массированный удар по системе энергетики Украины, сорвав при этом перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:34
2023-01-27T16:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
россия
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по системе энергетики Украины, сорвав при этом перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, сообщили в Минобороны.Как уточнили в ведомстве, с помощью ракет и беспилотников удалось поразить все назначенные объекты, обеспечивавшие функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспорта. Отмечается, что действия российских военных позволили помешать работе производственных предприятий по ремонту и восстановлению военной техники украинских войск.Помимо этого, в районе Сеньково в Харьковской области удалось уничтожить радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. Возле Щурово в Донецкой Народной Республике российские подразделения ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.Средства противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили украинский самолет Су-25 в районе Угледара в ДНР, а также перехватили 14 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также в Херсонской области. Кроме того, российским Вооруженным силам удалось уничтожить 11 украинских беспилотников в зоне спецоперации.Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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украина
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Минобороны РФ о массированном ударе по военным объектам ВСУ
ВС РФ нанесли массированный удар 26 января по объектам системы энергетики, обеспечивавшим предприятия ОПК и транспортной системы Украины.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, зрк с-300, су-25
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЗРК С-300, Су-25
14:34 27.01.2023 (обновлено: 16:14 27.01.2023)
 
ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом

Минобороны: ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом 26 января

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по системе энергетики Украины, сорвав при этом перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, сообщили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, с помощью ракет и беспилотников удалось поразить все назначенные объекты, обеспечивавшие функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспорта.
"В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО", — подчеркнули в Минобороны.
Отмечается, что действия российских военных позволили помешать работе производственных предприятий по ремонту и восстановлению военной техники украинских войск.
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Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
Помимо этого, в районе Сеньково в Харьковской области удалось уничтожить радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. Возле Щурово в Донецкой Народной Республике российские подразделения ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Средства противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили украинский самолет Су-25 в районе Угледара в ДНР, а также перехватили 14 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также в Херсонской области. Кроме того, российским Вооруженным силам удалось уничтожить 11 украинских беспилотников в зоне спецоперации.
Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОЗРК С-300Су-25
 
 
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