МИД Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Глава МИД Турции назвал нападение на посольство Азербайджана в Иране терактом
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщил в пятницу МИД Турции.
Ранее МИД Азербайджана сообщил, что в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране погиб один, ранено два человека.
"Чавушоглу заявил Байрамову о том, что Анкара жестко осуждает вероломное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, подчеркнул, что Турция всегда поддерживает дорогой Азербайджан", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
"Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову. Чавушоглу осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Глава МИД Турции выразил соболезнования Азербайджану. Нападение турецкий дипломат обозначил как теракт", - говорится в сообщении.
Турецкий министр выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника посольства и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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