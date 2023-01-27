https://ria.ru/20230127/turtsiya-1847781715.html

МИД Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

МИД Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 27.01.2023

МИД Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:48

2023-01-27T10:48

2023-01-27T10:48

в мире

азербайджан

турция

тегеран (город)

джейхун байрамов

мевлют чавушоглу

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СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщил в пятницу МИД Турции. Ранее МИД Азербайджана сообщил, что в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране погиб один, ранено два человека. "Чавушоглу заявил Байрамову о том, что Анкара жестко осуждает вероломное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, подчеркнул, что Турция всегда поддерживает дорогой Азербайджан", - говорится в полученном РИА Новости заявлении. Турецкий министр выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника посольства и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

https://ria.ru/20230127/azerbaydzhan-1847771153.html

https://ria.ru/20220805/azerbaydzhan-1807487668.html

азербайджан

турция

тегеран (город)

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Дарья Буймова

в мире, азербайджан, турция, тегеран (город), джейхун байрамов, мевлют чавушоглу