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МИД Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 27.01.2023
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МИД Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
МИД Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 27.01.2023
МИД Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:48
2023-01-27T10:48
в мире
азербайджан
турция
тегеран (город)
джейхун байрамов
мевлют чавушоглу
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СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщил в пятницу МИД Турции. Ранее МИД Азербайджана сообщил, что в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране погиб один, ранено два человека. "Чавушоглу заявил Байрамову о том, что Анкара жестко осуждает вероломное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, подчеркнул, что Турция всегда поддерживает дорогой Азербайджан", - говорится в полученном РИА Новости заявлении. Турецкий министр выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника посольства и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
https://ria.ru/20230127/azerbaydzhan-1847771153.html
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в мире, азербайджан, турция, тегеран (город), джейхун байрамов, мевлют чавушоглу
В мире, Азербайджан, Турция, Тегеран (город), Джейхун Байрамов, Мевлют Чавушоглу
10:48 27.01.2023
 
МИД Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Глава МИД Турции назвал нападение на посольство Азербайджана в Иране терактом

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, сообщил в пятницу МИД Турции.
Ранее МИД Азербайджана сообщил, что в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране погиб один, ранено два человека.
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"Чавушоглу заявил Байрамову о том, что Анкара жестко осуждает вероломное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, подчеркнул, что Турция всегда поддерживает дорогой Азербайджан", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
"Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову. Чавушоглу осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Глава МИД Турции выразил соболезнования Азербайджану. Нападение турецкий дипломат обозначил как теракт", - говорится в сообщении.
Турецкий министр выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника посольства и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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В миреАзербайджанТурцияТегеран (город)Джейхун БайрамовМевлют Чавушоглу
 
 
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