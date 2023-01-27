https://ria.ru/20230127/tsru-1847906646.html

Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайтам ЦРУ и ФБР

Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайтам ЦРУ и ФБР - РИА Новости, 27.01.2023

Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайтам ЦРУ и ФБР

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) за распространение... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:10

2023-01-27T15:10

2023-01-27T15:15

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

центральное разведывательное управление (цру)

фбр

происшествия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) за распространение недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в пятницу Роскомнадзор ограничил доступ на территории РФ к сайтам ЦРУ и ФБР. Однако на сайте реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России не указывается, по чьему требованию заблокированы эти ресурсы."На основании федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ", - рассказали в ведомстве.Уточняется, что на этих ресурсах "были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации".

https://ria.ru/20230125/appstore-1847286708.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), центральное разведывательное управление (цру), фбр, происшествия