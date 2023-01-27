https://ria.ru/20230127/tsirkon-1847796317.html
"Цирконы" надводного базирования примут на вооружение до конца года
"Цирконы" надводного базирования примут на вооружение до конца года - РИА Новости, 27.01.2023
"Цирконы" надводного базирования примут на вооружение до конца года
Гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования будет принята на вооружение Военно-морским флотом РФ в 2023 году, сообщил журналистам генеральный директор, РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:23
2023-01-27T11:23
2023-01-27T11:23
новое оружие россии
россия
александр леонов
циркон
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РЕУТОВ (Московская обл.), 27 янв – РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования будет принята на вооружение Военно-морским флотом РФ в 2023 году, сообщил журналистам генеральный директор, генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов. На вопрос, предел ли дальность "Циркона" свыше 900 км, о которой сообщило Минобороны в связи с дальним походом фрегата "Адмирал Горшков", он ответил: "Вы знаете, я про характеристики не говорю. То, что говорят военные, подтверждаю. А более расширенно у нас не принято говорить. Но это не максимальная дальность. Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году". По словам Леонова, вопрос принятия ракеты на вооружение - "чисто организационный". "Выполняется стандартный набор процедур и оформления набора документов по принятию "Циркона" на вооружение. Ничего необычного тут нет", - заметил он. Ракета уже производится серийно, пример тому - ее на вооружение получил "Адмирал Горшков", добавил Леонов. Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").
https://ria.ru/20230127/ak-12-1847765896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, александр леонов, циркон
Новое оружие России, Россия, Александр Леонов, Циркон
"Цирконы" надводного базирования примут на вооружение до конца года
ВМФ примет на вооружение гиперзвуковые ракеты надводного базирования "Циркон" в 2023 году
РЕУТОВ (Московская обл.), 27 янв – РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования будет принята на вооружение Военно-морским флотом РФ в 2023 году, сообщил журналистам генеральный директор, генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов.
На вопрос, предел ли дальность "Циркона" свыше 900 км, о которой сообщило Минобороны в связи с дальним походом фрегата "Адмирал Горшков", он ответил: "Вы знаете, я про характеристики не говорю. То, что говорят военные, подтверждаю. А более расширенно у нас не принято говорить. Но это не максимальная дальность. Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году".
По словам Леонова, вопрос принятия ракеты на вооружение - "чисто организационный". "Выполняется стандартный набор процедур и оформления набора документов по принятию "Циркона" на вооружение. Ничего необычного тут нет", - заметил он.
Ракета уже производится серийно, пример тому - ее на вооружение получил "Адмирал Горшков", добавил Леонов.
Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").