https://ria.ru/20230127/tsirkon-1847796317.html

"Цирконы" надводного базирования примут на вооружение до конца года

"Цирконы" надводного базирования примут на вооружение до конца года - РИА Новости, 27.01.2023

"Цирконы" надводного базирования примут на вооружение до конца года

Гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования будет принята на вооружение Военно-морским флотом РФ в 2023 году, сообщил журналистам генеральный директор, РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:23

2023-01-27T11:23

2023-01-27T11:23

новое оружие россии

россия

александр леонов

циркон

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РЕУТОВ (Московская обл.), 27 янв – РИА Новости. Гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования будет принята на вооружение Военно-морским флотом РФ в 2023 году, сообщил журналистам генеральный директор, генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов. На вопрос, предел ли дальность "Циркона" свыше 900 км, о которой сообщило Минобороны в связи с дальним походом фрегата "Адмирал Горшков", он ответил: "Вы знаете, я про характеристики не говорю. То, что говорят военные, подтверждаю. А более расширенно у нас не принято говорить. Но это не максимальная дальность. Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году". По словам Леонова, вопрос принятия ракеты на вооружение - "чисто организационный". "Выполняется стандартный набор процедур и оформления набора документов по принятию "Циркона" на вооружение. Ничего необычного тут нет", - заметил он. Ракета уже производится серийно, пример тому - ее на вооружение получил "Адмирал Горшков", добавил Леонов. Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").

https://ria.ru/20230127/ak-12-1847765896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, александр леонов, циркон