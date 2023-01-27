https://ria.ru/20230127/tsentr-1847939425.html

В Центральной Америке интересуются созданием ядерного центра технологий

В Центральной Америке интересуются созданием ядерного центра технологий - РИА Новости, 27.01.2023

В Центральной Америке интересуются созданием ядерного центра технологий

Страны Центральной Америки и Карибского бассейна проявляют интерес к строительству ядерного центра науки и технологий, наподобие того, что Росатом реализует в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:27

2023-01-27T16:27

2023-01-27T16:27

ядерные технологии

центральная америка

боливия

карибский бассейн

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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БУЭНОС-АЙРЕС/МОНТЕВИДЕО, 27 янв – РИА Новости. Страны Центральной Америки и Карибского бассейна проявляют интерес к строительству ядерного центра науки и технологий, наподобие того, что Росатом реализует в Боливии, госкорпорация предлагает адаптировать проект под их нужды, заявил РИА Новости президент "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов. "Интерес к проекту проявляют государства Центральной Америки и Карибского бассейна. Эти страны заинтересованы в неэнергетическом применении атомных технологий, прежде всего, в ядерной медицине, сельском хозяйстве и науке", - сказал Дыбов. По его словам, каждая страна имеет свои приоритеты, поэтому Росатом предлагает этим странам гибкий подход, который позволяет адаптировать проект для нужд каждого конкретного клиента. "Например, если страна хочет сосредоточиться на сельском хозяйстве - тогда мы можем предложить конфигурацию такого центра, "заточенную" в первую очередь под сельское хозяйство; если речь идет о медицине - то мы также можем предложить соответствующую конфигурацию", - сказал он. "Для Росатома этот проект (ядерного центра науки и технологий в Боливии – ред.) - визитная карточка в регионе", - подчеркнул Дыбов. Росатом рассчитывает, что после запуска в коммерческую эксплуатацию он станет референтным для других стран континента. Как показывает опыт Боливии, реализация проекта ЦЯИТ не только вносит вклад в развитие таких важных сфер деятельности, как здравоохранение, сельское хозяйство и наука, но и дает стимул для подготовки новых научных кадров и позволяет проводить серьезные научные исследования, отметил Дыбов.

https://ria.ru/20230127/rosatom-1847934809.html

https://ria.ru/20221230/rosatom-1842410707.html

центральная америка

боливия

карибский бассейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

центральная америка, боливия, карибский бассейн, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"