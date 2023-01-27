https://ria.ru/20230127/treysi-1847914181.html
У нового посла США нет свободы маневра, заявил МИД России
У нового посла США нет свободы маневра, заявил МИД России - РИА Новости, 27.01.2023
У нового посла США нет свободы маневра, заявил МИД России
Москва понимает, что у нового посла США в России Линн Трейси сейчас практически нет свободы маневра, но надеется, что глава дипмиссии учтет ошибки, сделанные... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:30
2023-01-27T15:30
2023-01-27T15:50
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
линн трейси
сша
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мария захарова
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва понимает, что у нового посла США в России Линн Трейси сейчас практически нет свободы маневра, но надеется, что глава дипмиссии учтет ошибки, сделанные одним из ее предшественников Майклом Макфолом, и не будет вмешиваться во внутренние дела РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У нового американского посла, учитывая зашкаливающую в политической элите США русофобию, практически нет свободы маневра, это мы тоже понимаем", - сказала Захарова на брифинге."Мы надеемся, что нынешний посол учтет ошибки одного из своих предшественников, ныне уже патентованного русофоба Макфола, - отметила Захарова.Российская сторона, добавила она, могла бы рекомендовать новому послу США "наступить на горло собственной песне и не наступать на старые грабли – не скатываться до мессианства, менторских замашек, которые сейчас не уместны".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), линн трейси, сша, россия, мария захарова
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Линн Трейси, США, Россия, Мария Захарова
15:30 27.01.2023 (обновлено: 15:50 27.01.2023)
У нового посла США нет свободы маневра, заявил МИД России
Захарова: у нового посла США Линн Трейси сейчас практически нет свободы маневра
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва понимает, что у нового посла США в России Линн Трейси сейчас практически нет свободы маневра, но надеется, что глава дипмиссии учтет ошибки, сделанные одним из ее предшественников Майклом Макфолом, и не будет вмешиваться во внутренние дела РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нового американского посла, учитывая зашкаливающую в политической элите США русофобию, практически нет свободы маневра, это мы тоже понимаем", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы надеемся, что нынешний посол учтет ошибки одного из своих предшественников, ныне уже патентованного русофоба Макфола, - отметила Захарова.
Российская сторона, добавила она, могла бы рекомендовать новому послу США "наступить на горло собственной песне и не наступать на старые грабли – не скатываться до мессианства, менторских замашек, которые сейчас не уместны".