https://ria.ru/20230127/treysi-1847914181.html

У нового посла США нет свободы маневра, заявил МИД России

У нового посла США нет свободы маневра, заявил МИД России - РИА Новости, 27.01.2023

У нового посла США нет свободы маневра, заявил МИД России

Москва понимает, что у нового посла США в России Линн Трейси сейчас практически нет свободы маневра, но надеется, что глава дипмиссии учтет ошибки, сделанные... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:30

2023-01-27T15:30

2023-01-27T15:50

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

линн трейси

сша

россия

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817233961_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_8fede1fa35b529cc1ba486a1b4a0f2d4.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва понимает, что у нового посла США в России Линн Трейси сейчас практически нет свободы маневра, но надеется, что глава дипмиссии учтет ошибки, сделанные одним из ее предшественников Майклом Макфолом, и не будет вмешиваться во внутренние дела РФ, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У нового американского посла, учитывая зашкаливающую в политической элите США русофобию, практически нет свободы маневра, это мы тоже понимаем", - сказала Захарова на брифинге."Мы надеемся, что нынешний посол учтет ошибки одного из своих предшественников, ныне уже патентованного русофоба Макфола, - отметила Захарова.Российская сторона, добавила она, могла бы рекомендовать новому послу США "наступить на горло собственной песне и не наступать на старые грабли – не скатываться до мессианства, менторских замашек, которые сейчас не уместны".

https://ria.ru/20230126/treysi-1847476343.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), линн трейси, сша, россия, мария захарова