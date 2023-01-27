https://ria.ru/20230127/trevoga-1848025750.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также части Кировоградской области, следует из данных онлайн-карты... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T21:49
2023-01-27T21:49
2023-01-27T21:54
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
в мире
харьковская область
полтавская область
кировоградская область
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также части Кировоградской области, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в центральных Полтавской и части Кировоградской области. Кроме того, сирены звучат на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
днепропетровская область
харьковская область
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украина, днепропетровская область, в мире, харьковская область, полтавская область, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, В мире, Харьковская область, Полтавская область, Кировоградская область
21:49 27.01.2023 (обновлено: 21:54 27.01.2023)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу