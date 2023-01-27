https://ria.ru/20230127/trevoga-1848025750.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также части Кировоградской области, следует из данных онлайн-карты... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T21:49

2023-01-27T21:49

2023-01-27T21:54

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

в мире

харьковская область

полтавская область

кировоградская область

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также части Кировоградской области, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в центральных Полтавской и части Кировоградской области. Кроме того, сирены звучат на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровская область

харьковская область

полтавская область

кировоградская область

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украина, днепропетровская область, в мире, харьковская область, полтавская область, кировоградская область