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Половина россиян ощущает тревожное настроение, показал опрос - РИА Новости, 27.01.2023
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Половина россиян ощущает тревожное настроение, показал опрос
Половина россиян ощущает тревожное настроение, показал опрос - РИА Новости, 27.01.2023
Половина россиян ощущает тревожное настроение, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян составил 50%, спокойствие ощущают 45%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:05
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россия
общество
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 50%, спокойствие ощущают 45%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". Половина россиян (50%) ответили, что сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение, неделей ранее этот показатель составлял 52%. Спокойное настроение преобладает у окружения 45% россиян, неделей ранее так отвечали 42% граждан. Затруднились с ответом 5% респондентов. Опрос "ФОМнибус" проводился 20-22 января в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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россия, общество, фонд "общественное мнение"
Россия, Общество, Фонд "Общественное мнение"
10:05 27.01.2023
 
Половина россиян ощущает тревожное настроение, показал опрос

ФОМ: уровень тревожного настроения россиян составил 50 процентов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПрохожие в Москве
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 50%, спокойствие ощущают 45%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".
Половина россиян (50%) ответили, что сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение, неделей ранее этот показатель составлял 52%.
Спокойное настроение преобладает у окружения 45% россиян, неделей ранее так отвечали 42% граждан.
Затруднились с ответом 5% респондентов.
Опрос "ФОМнибус" проводился 20-22 января в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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