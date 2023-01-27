https://ria.ru/20230127/trevoga-1847768727.html
Половина россиян ощущает тревожное настроение, показал опрос
Половина россиян ощущает тревожное настроение, показал опрос - РИА Новости, 27.01.2023
Половина россиян ощущает тревожное настроение, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян составил 50%, спокойствие ощущают 45%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:05
2023-01-27T10:05
2023-01-27T10:05
россия
общество
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 50%, спокойствие ощущают 45%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". Половина россиян (50%) ответили, что сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение, неделей ранее этот показатель составлял 52%. Спокойное настроение преобладает у окружения 45% россиян, неделей ранее так отвечали 42% граждан. Затруднились с ответом 5% респондентов. Опрос "ФОМнибус" проводился 20-22 января в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230126/sotspodderzhka-1847612313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, фонд "общественное мнение"
Россия, Общество, Фонд "Общественное мнение"
Половина россиян ощущает тревожное настроение, показал опрос
ФОМ: уровень тревожного настроения россиян составил 50 процентов