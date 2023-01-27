https://ria.ru/20230127/trevoga-1847763906.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:36
2023-01-27T09:36
2023-01-27T09:36
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украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги прозвучал в этих регионах в 9.25 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230126/trevoga-1847717650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу