https://ria.ru/20230127/tramp-1848034240.html
Трамп пообещал создать непроницаемый купол для защиты США
Трамп пообещал создать непроницаемый купол для защиты США - РИА Новости, 27.01.2023
Трамп пообещал создать непроницаемый купол для защиты США
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что если его повторно выберут в 2024 году, то он создаст систему противоракетной обороны, которая защитит Америку... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T23:15
2023-01-27T23:15
2023-01-27T23:47
в мире
сша
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что если его повторно выберут в 2024 году, то он создаст систему противоракетной обороны, которая защитит Америку от гиперзвуковых носителей ядерного оружия. В видеообращении он заявил, что при его преемнике Джо Байдене мир стал намного более опасным, и предупредил, что третья мировая война окажется "невиданной катастрофой", на фоне которой первые две мировые будут смотреться "очень незначительными боями". По его словам, наибольшую опасность представляют ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты, которые за считанные минуты могут "стереть целые города и страны". Трамп подчеркнул, что этого допустить нельзя.Экс-президент пообещал работать с конгрессом и "нашими славными военными лидерами", которых он назначит вместо нынешних, над созданием ультрасовременного щита противоракетной обороны следующего поколения. Он подчеркнул, что у США должен быть непроницаемый купол для защиты всего народа. Трамп при этом привел в пример Израиль, который располагает системой противоракетной обороны "Железный купол"."Мы должны быть в состоянии защитить нашу страну, наших союзников и наши военные объекты по всему миру от угрозы гиперзвуковых ракет вне зависимости от того, откуда их запускают. Наши противники должны понимать, что это они, а не США будут полностью уничтожены, если посмеют выпустить ракеты по нашей стране", — сказал Трамп. США давно вышли из Договора о ПРО с Россией, но утверждают, что их возможности не позволяют парировать массированные ракетно-ядерные удары со стороны России или Китая.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
23:15 27.01.2023 (обновлено: 23:47 27.01.2023)
Трамп пообещал создать непроницаемый купол для защиты США
Трамп пообещал создать систему ПРО для защиты США от гиперзвукового оружия
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что если его повторно выберут в 2024 году, то он создаст систему противоракетной обороны, которая защитит Америку от гиперзвуковых носителей ядерного оружия.
В видеообращении он заявил, что при его преемнике Джо Байдене
мир стал намного более опасным, и предупредил, что третья мировая война окажется "невиданной катастрофой", на фоне которой первые две мировые будут смотреться "очень незначительными боями". По его словам, наибольшую опасность представляют ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты, которые за считанные минуты могут "стереть целые города и страны". Трамп подчеркнул, что этого допустить нельзя.
"Я построю щит для защиты Америки от ракетных атак. У нас будет мир через силу. Он у нас был, и у нас не было войн. Во времена администрации Трампа у нас не было войн — помните об этом", — добавил он.
Экс-президент пообещал работать с конгрессом и "нашими славными военными лидерами", которых он назначит вместо нынешних, над созданием ультрасовременного щита противоракетной обороны следующего поколения. Он подчеркнул, что у США должен быть непроницаемый купол для защиты всего народа. Трамп при этом привел в пример Израиль, который располагает системой противоракетной обороны "Железный купол".
"Мы должны быть в состоянии защитить нашу страну, наших союзников и наши военные объекты по всему миру от угрозы гиперзвуковых ракет вне зависимости от того, откуда их запускают. Наши противники должны понимать, что это они, а не США будут полностью уничтожены, если посмеют выпустить ракеты по нашей стране", — сказал Трамп.
США давно вышли из Договора о ПРО с Россией
, но утверждают, что их возможности не позволяют парировать массированные ракетно-ядерные удары со стороны России или Китая
.