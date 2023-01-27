https://ria.ru/20230127/tramp-1848034240.html

Трамп пообещал создать непроницаемый купол для защиты США

Трамп пообещал создать непроницаемый купол для защиты США - РИА Новости, 27.01.2023

Трамп пообещал создать непроницаемый купол для защиты США

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что если его повторно выберут в 2024 году, то он создаст систему противоракетной обороны, которая защитит Америку... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T23:15

2023-01-27T23:15

2023-01-27T23:47

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что если его повторно выберут в 2024 году, то он создаст систему противоракетной обороны, которая защитит Америку от гиперзвуковых носителей ядерного оружия. В видеообращении он заявил, что при его преемнике Джо Байдене мир стал намного более опасным, и предупредил, что третья мировая война окажется "невиданной катастрофой", на фоне которой первые две мировые будут смотреться "очень незначительными боями". По его словам, наибольшую опасность представляют ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты, которые за считанные минуты могут "стереть целые города и страны". Трамп подчеркнул, что этого допустить нельзя.Экс-президент пообещал работать с конгрессом и "нашими славными военными лидерами", которых он назначит вместо нынешних, над созданием ультрасовременного щита противоракетной обороны следующего поколения. Он подчеркнул, что у США должен быть непроницаемый купол для защиты всего народа. Трамп при этом привел в пример Израиль, который располагает системой противоракетной обороны "Железный купол"."Мы должны быть в состоянии защитить нашу страну, наших союзников и наши военные объекты по всему миру от угрозы гиперзвуковых ракет вне зависимости от того, откуда их запускают. Наши противники должны понимать, что это они, а не США будут полностью уничтожены, если посмеют выпустить ракеты по нашей стране", — сказал Трамп. США давно вышли из Договора о ПРО с Россией, но утверждают, что их возможности не позволяют парировать массированные ракетно-ядерные удары со стороны России или Китая.

https://ria.ru/20230127/tramp-1847756404.html

сша

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден