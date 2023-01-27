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Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа - РИА Новости, 27.01.2023
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Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа
Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа - РИА Новости, 27.01.2023
Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:22
2023-01-27T11:16
в мире
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сша
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. Трамп многократно предупреждал, что ситуация на Украине может вылиться в третью мировую войну.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
08:22 27.01.2023 (обновлено: 11:16 27.01.2023)
 
Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа

Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа.
"Если бы я был президентом, войны между Россией и Украиной никогда бы не произошло. Но даже сейчас, будучи президентом, я бы смог договориться о прекращении этой ужасной войны в течение 24 часов", — цитирует издание Newsweek сообщение Трампа в социальной сети Truth Social.
Трамп многократно предупреждал, что ситуация на Украине может вылиться в третью мировую войну.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 16:45
Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за поставок танков Украине
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд Трамп
 
 
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