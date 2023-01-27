https://ria.ru/20230127/tramp-1847756404.html
Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа
Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа - РИА Новости, 27.01.2023
Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:22
2023-01-27T08:22
2023-01-27T11:16
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_274955c2370a00ffb6391201a11ad0b8.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. Трамп многократно предупреждал, что ситуация на Украине может вылиться в третью мировую войну.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230126/tramp-1847649546.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9813cc0ef8f59c4a6b5d335e94e40034.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
08:22 27.01.2023 (обновлено: 11:16 27.01.2023)
Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа
Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа