https://ria.ru/20230127/tramp-1847756404.html

Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа

Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа - РИА Новости, 27.01.2023

Трамп заявил, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T08:22

2023-01-27T08:22

2023-01-27T11:16

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. Трамп многократно предупреждал, что ситуация на Украине может вылиться в третью мировую войну.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230126/tramp-1847649546.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп