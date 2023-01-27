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Юлия Тимошенко провела начало года в ОАЭ, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2023
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Юлия Тимошенко провела начало года в ОАЭ, пишут СМИ
Юлия Тимошенко провела начало года в ОАЭ, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2023
Юлия Тимошенко провела начало года в ОАЭ, пишут СМИ
На фоне разгоревшихся на Украине скандалов с поездками ряда чиновников за рубеж издание "Украинская правда" в пятницу сообщило, что глава партии "Батькивщина" и РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:20
2023-01-27T16:20
в мире
дубай
украина
юлия тимошенко
верховная рада украины
партия "батькивщина"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На фоне разгоревшихся на Украине скандалов с поездками ряда чиновников за рубеж издание "Украинская правда" в пятницу сообщило, что глава партии "Батькивщина" и ее фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко провела начало 2023 года в Дубае. Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что депутата Николая Тищенко исключат из политсилы после сообщений о его поездке в Таиланд, где депутат намеревался провести встречу с "представителями украинской общины". На фоне недавних запретов на выезд чиновников с Украины история вызвала резонанс в местных СМИ. В четверг Тищенко, по данным украинских СМИ, был исключен из партии. Замгенпрокурора Алексей Симоненко также был уволен после скандала с отпуском в Испании. "Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко начало нового года провела в Дубае (ОАЭ), об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача... Журналистам удалось наблюдать за отдыхом Тимошенко и ее мужа на частном закрытом пляже отеля 5 января", - пишет издание. Отмечается, что, по информации источников "Украинской правды", после того как Тимошенко заметила внимание к себе, через пять дней она вернулась в Киев. Несмотря на то, что на момент посещения Тимошенко Дубая еще не было официального запрета на выезд чиновников за границу без служебной цели, по данным украинских СМИ, Владимир Зеленский и ранее призывал чиновников отказаться от отдыха за рубежом. Как сообщает издание, Тимошенко проводила время на вилле пятизвездочного отеля на насыпном острове Палм-Джумейра, вела себя осторожно, используя подземный паркинг и избегая популярных мест. Также, по информации "Украинской правды", в Дубае проживают или регулярно проводят время и другие депутаты Верховной рады, среди которых Наталья Королевская, Суто Мамоян и Вадим Столар. На этой неделе власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
https://ria.ru/20230122/uvolnenie-1846629632.html
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в мире, дубай, украина, юлия тимошенко, верховная рада украины, партия "батькивщина"
В мире, Дубай, Украина, Юлия Тимошенко, Верховная Рада Украины, Партия "Батькивщина"
16:20 27.01.2023
 
Юлия Тимошенко провела начало года в ОАЭ, пишут СМИ

"Украинская правда": лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко провела начало года в ОАЭ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Юлия Тимошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На фоне разгоревшихся на Украине скандалов с поездками ряда чиновников за рубеж издание "Украинская правда" в пятницу сообщило, что глава партии "Батькивщина" и ее фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко провела начало 2023 года в Дубае.
Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что депутата Николая Тищенко исключат из политсилы после сообщений о его поездке в Таиланд, где депутат намеревался провести встречу с "представителями украинской общины". На фоне недавних запретов на выезд чиновников с Украины история вызвала резонанс в местных СМИ. В четверг Тищенко, по данным украинских СМИ, был исключен из партии. Замгенпрокурора Алексей Симоненко также был уволен после скандала с отпуском в Испании.
"Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко начало нового года провела в Дубае (ОАЭ), об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача... Журналистам удалось наблюдать за отдыхом Тимошенко и ее мужа на частном закрытом пляже отеля 5 января", - пишет издание. Отмечается, что, по информации источников "Украинской правды", после того как Тимошенко заметила внимание к себе, через пять дней она вернулась в Киев.
Несмотря на то, что на момент посещения Тимошенко Дубая еще не было официального запрета на выезд чиновников за границу без служебной цели, по данным украинских СМИ, Владимир Зеленский и ранее призывал чиновников отказаться от отдыха за рубежом.
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Как сообщает издание, Тимошенко проводила время на вилле пятизвездочного отеля на насыпном острове Палм-Джумейра, вела себя осторожно, используя подземный паркинг и избегая популярных мест.
Также, по информации "Украинской правды", в Дубае проживают или регулярно проводят время и другие депутаты Верховной рады, среди которых Наталья Королевская, Суто Мамоян и Вадим Столар.
На этой неделе власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
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В миреДубайУкраинаЮлия ТимошенкоВерховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"
 
 
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