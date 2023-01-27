Юлия Тимошенко провела начало года в ОАЭ, пишут СМИ
"Украинская правда": лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко провела начало года в ОАЭ
Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На фоне разгоревшихся на Украине скандалов с поездками ряда чиновников за рубеж издание "Украинская правда" в пятницу сообщило, что глава партии "Батькивщина" и ее фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко провела начало 2023 года в Дубае.
Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что депутата Николая Тищенко исключат из политсилы после сообщений о его поездке в Таиланд, где депутат намеревался провести встречу с "представителями украинской общины". На фоне недавних запретов на выезд чиновников с Украины история вызвала резонанс в местных СМИ. В четверг Тищенко, по данным украинских СМИ, был исключен из партии. Замгенпрокурора Алексей Симоненко также был уволен после скандала с отпуском в Испании.
"Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко начало нового года провела в Дубае (ОАЭ), об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача... Журналистам удалось наблюдать за отдыхом Тимошенко и ее мужа на частном закрытом пляже отеля 5 января", - пишет издание. Отмечается, что, по информации источников "Украинской правды", после того как Тимошенко заметила внимание к себе, через пять дней она вернулась в Киев.
Несмотря на то, что на момент посещения Тимошенко Дубая еще не было официального запрета на выезд чиновников за границу без служебной цели, по данным украинских СМИ, Владимир Зеленский и ранее призывал чиновников отказаться от отдыха за рубежом.
Как сообщает издание, Тимошенко проводила время на вилле пятизвездочного отеля на насыпном острове Палм-Джумейра, вела себя осторожно, используя подземный паркинг и избегая популярных мест.
Также, по информации "Украинской правды", в Дубае проживают или регулярно проводят время и другие депутаты Верховной рады, среди которых Наталья Королевская, Суто Мамоян и Вадим Столар.
На этой неделе власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.