https://ria.ru/20230127/terakt-1848035318.html

Израильские СМИ опубликовали фото вероятного стрелка в синагоге

Израильские СМИ опубликовали фото вероятного стрелка в синагоге - РИА Новости, 27.01.2023

Израильские СМИ опубликовали фото вероятного стрелка в синагоге

Израильские СМИ опубликовали фотографию человека, предположительно устроившего стрельбу в синагоге в восточном Иерусалиме. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T23:33

2023-01-27T23:33

2023-01-27T23:33

в мире

иерусалим

происшествия

израиль

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Израильские СМИ опубликовали фотографию человека, предположительно устроившего стрельбу в синагоге в восточном Иерусалиме. По сообщению израильского телеканала i24NEWS, нападавшего, предположительно, зовут Фади Айаш. Вечером он подъехал на машине к синагоге в северном еврейском поселении Неве Яаков в восточном Иерусалиме и открыл огонь. По последним данным полиции, погибли по меньшей мере семь человек. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло 10 палестинцев.

https://ria.ru/20230127/kosachev-1848034597.html

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в мире, иерусалим, происшествия, израиль