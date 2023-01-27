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Израильские СМИ опубликовали фото вероятного стрелка в синагоге - РИА Новости, 27.01.2023
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Израильские СМИ опубликовали фото вероятного стрелка в синагоге
Израильские СМИ опубликовали фото вероятного стрелка в синагоге - РИА Новости, 27.01.2023
Израильские СМИ опубликовали фото вероятного стрелка в синагоге
Израильские СМИ опубликовали фотографию человека, предположительно устроившего стрельбу в синагоге в восточном Иерусалиме. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T23:33
2023-01-27T23:33
в мире
иерусалим
происшествия
израиль
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Израильские СМИ опубликовали фотографию человека, предположительно устроившего стрельбу в синагоге в восточном Иерусалиме. По сообщению израильского телеканала i24NEWS, нападавшего, предположительно, зовут Фади Айаш. Вечером он подъехал на машине к синагоге в северном еврейском поселении Неве Яаков в восточном Иерусалиме и открыл огонь. По последним данным полиции, погибли по меньшей мере семь человек. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло 10 палестинцев.
https://ria.ru/20230127/kosachev-1848034597.html
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в мире, иерусалим, происшествия, израиль
В мире, Иерусалим, Происшествия, Израиль
23:33 27.01.2023
 
Израильские СМИ опубликовали фото вероятного стрелка в синагоге

СМИ опубликовали фото человека, предположительно устроившего стрельбу в Иерусалиме

© AP Photo / Mahmoud IlleanНа месте теракта в синагоге в Иерусалиме, 27 января 2023
На месте теракта в синагоге в Иерусалиме, 27 января 2023 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
На месте теракта в синагоге в Иерусалиме, 27 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Израильские СМИ опубликовали фотографию человека, предположительно устроившего стрельбу в синагоге в восточном Иерусалиме.
По сообщению израильского телеканала i24NEWS, нападавшего, предположительно, зовут Фади Айаш. Вечером он подъехал на машине к синагоге в северном еврейском поселении Неве Яаков в восточном Иерусалиме и открыл огонь.
По последним данным полиции, погибли по меньшей мере семь человек.
Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло 10 палестинцев.
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