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Информации о россиянах среди пострадавших при теракте в Иерусалиме нет
Информации о россиянах среди пострадавших при теракте в Иерусалиме нет - РИА Новости, 27.01.2023
Информации о россиянах среди пострадавших при теракте в Иерусалиме нет
Информации о пострадавших в результате стрельбы в Иерусалиме россиянах нет, посольство РФ находится в контакте с израильской стороной, сообщила российская... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T22:57
2023-01-27T22:57
2023-01-27T23:09
в мире
иерусалим
россия
израиль
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Информации о пострадавших в результате стрельбы в Иерусалиме россиянах нет, посольство РФ находится в контакте с израильской стороной, сообщила российская дипмиссия в Израиле.Ранее полиция сообщила о теракте в синагоге в Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее СМИ уточнили, что погибших семеро."На текущий момент информация о гражданах РФ среди пострадавших в результате произошедшего в городе Иерусалиме вечером 27 января нападения со стрельбой отсутствует", - сообщило посольство в телеграм-канале.По его данным, обращений от конкретных лиц не поступало."Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу", - добавили в дипмиссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, россия, израиль
В мире, Иерусалим, Россия, Израиль
22:57 27.01.2023 (обновлено: 23:09 27.01.2023)
Информации о россиянах среди пострадавших при теракте в Иерусалиме нет
Посольство: информации о россиянах среди пострадавших при стрельбе в Иерусалиме нет
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Информации о пострадавших в результате стрельбы в Иерусалиме россиянах нет, посольство РФ находится в контакте с израильской стороной, сообщила российская дипмиссия в Израиле.
Ранее полиция сообщила о теракте в синагоге в Иерусалиме
. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее СМИ уточнили, что погибших семеро.
"На текущий момент информация о гражданах РФ среди пострадавших в результате произошедшего в городе Иерусалиме вечером 27 января нападения со стрельбой отсутствует", - сообщило посольство в телеграм-канале.
По его данным, обращений от конкретных лиц не поступало.
"Консульский отдел посольства России в Израиле
следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу", - добавили в дипмиссии.