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Информации о россиянах среди пострадавших при теракте в Иерусалиме нет

Информации о россиянах среди пострадавших при теракте в Иерусалиме нет - РИА Новости, 27.01.2023

Информации о россиянах среди пострадавших при теракте в Иерусалиме нет

Информации о пострадавших в результате стрельбы в Иерусалиме россиянах нет, посольство РФ находится в контакте с израильской стороной, сообщила российская... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T22:57

2023-01-27T22:57

2023-01-27T23:09

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Информации о пострадавших в результате стрельбы в Иерусалиме россиянах нет, посольство РФ находится в контакте с израильской стороной, сообщила российская дипмиссия в Израиле.Ранее полиция сообщила о теракте в синагоге в Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее СМИ уточнили, что погибших семеро."На текущий момент информация о гражданах РФ среди пострадавших в результате произошедшего в городе Иерусалиме вечером 27 января нападения со стрельбой отсутствует", - сообщило посольство в телеграм-канале.По его данным, обращений от конкретных лиц не поступало."Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу", - добавили в дипмиссии.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иерусалим, россия, израиль