https://ria.ru/20230127/terakt-1848030886.html
Полиция Израиля заявила о семи погибших при теракте в Иерусалиме
Полиция Израиля заявила о семи погибших при теракте в Иерусалиме - РИА Новости, 27.01.2023
Полиция Израиля заявила о семи погибших при теракте в Иерусалиме
Полиция Израиля заявила, что в ходе теракта в Восточном Иерусалиме погибли семь человек. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T22:43
2023-01-27T22:43
2023-01-27T22:58
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полиция Израиля заявила, что в ходе теракта в Восточном Иерусалиме погибли семь человек.Ранее полиция сообщила о теракте в синагоге в Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков погибли по меньшей мере восемь человек, еще 10 пострадали."Семь невинных людей были убиты... в результате теракта", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
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в мире, иерусалим, израиль, происшествия
В мире, Иерусалим, Израиль, Происшествия
22:43 27.01.2023 (обновлено: 22:58 27.01.2023)
Полиция Израиля заявила о семи погибших при теракте в Иерусалиме
Полиция Израиля заявила о семи погибших при теракте в синагоге в Иерусалиме