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В ЛНР нашли украинский тайник с оружием и взрывчаткой - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В ЛНР нашли украинский тайник с оружием и взрывчаткой
В ЛНР нашли украинский тайник с оружием и взрывчаткой - РИА Новости, 27.01.2023
В ЛНР нашли украинский тайник с оружием и взрывчаткой
Правоохранители и силовики обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой в частном доме в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:41
2023-01-27T16:41
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Правоохранители и силовики обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой в частном доме в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в МВД ЛНР. "Сотрудниками МВД и органов безопасности ЛНР в одном из населенных пунктов республики выявлен тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - сказал представитель ведомства. По словам собеседника, схрон был оборудован в частном доме. Там нашли две тротиловые шашки и электродетонаторы к ним, ручные гранаты, автомат калибра 5,45 мм и 3 тысячи патронов к нему, подствольный гранатомет ГП-25 и граната ВОГ-25. "Способ закладки тайника и его наполнение свидетельствуют о том, что схрон предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп противника", - добавили в МВД.
https://ria.ru/20230122/oruzhie-1846560774.html
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:41 27.01.2023
 
В ЛНР нашли украинский тайник с оружием и взрывчаткой

В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов с оружием, боеприпасами и взрывчаткой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Луганской народной республики в Луганске
Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Правоохранители и силовики обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой в частном доме в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в МВД ЛНР.
"Сотрудниками МВД и органов безопасности ЛНР в одном из населенных пунктов республики выявлен тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - сказал представитель ведомства. По словам собеседника, схрон был оборудован в частном доме. Там нашли две тротиловые шашки и электродетонаторы к ним, ручные гранаты, автомат калибра 5,45 мм и 3 тысячи патронов к нему, подствольный гранатомет ГП-25 и граната ВОГ-25.
"Способ закладки тайника и его наполнение свидетельствуют о том, что схрон предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп противника", - добавили в МВД.
Оружие, форма ВСУ и боеприпасы: в Энергодаре обнаружили крупный схрон - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 10:08Специальная военная операция на Украине
В Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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