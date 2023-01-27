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В ЛНР нашли украинский тайник с оружием и взрывчаткой

В ЛНР нашли украинский тайник с оружием и взрывчаткой - РИА Новости, 27.01.2023

В ЛНР нашли украинский тайник с оружием и взрывчаткой

Правоохранители и силовики обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой в частном доме в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:41

2023-01-27T16:41

2023-01-27T16:41

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Правоохранители и силовики обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой в частном доме в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в МВД ЛНР. "Сотрудниками МВД и органов безопасности ЛНР в одном из населенных пунктов республики выявлен тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - сказал представитель ведомства. По словам собеседника, схрон был оборудован в частном доме. Там нашли две тротиловые шашки и электродетонаторы к ним, ручные гранаты, автомат калибра 5,45 мм и 3 тысячи патронов к нему, подствольный гранатомет ГП-25 и граната ВОГ-25. "Способ закладки тайника и его наполнение свидетельствуют о том, что схрон предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп противника", - добавили в МВД.

https://ria.ru/20230122/oruzhie-1846560774.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр