https://ria.ru/20230127/taynik-1847946489.html
В ЛНР нашли украинский тайник с оружием и взрывчаткой
В ЛНР нашли украинский тайник с оружием и взрывчаткой - РИА Новости, 27.01.2023
В ЛНР нашли украинский тайник с оружием и взрывчаткой
Правоохранители и силовики обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой в частном доме в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:41
2023-01-27T16:41
2023-01-27T16:41
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Правоохранители и силовики обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой в частном доме в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в МВД ЛНР. "Сотрудниками МВД и органов безопасности ЛНР в одном из населенных пунктов республики выявлен тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - сказал представитель ведомства. По словам собеседника, схрон был оборудован в частном доме. Там нашли две тротиловые шашки и электродетонаторы к ним, ручные гранаты, автомат калибра 5,45 мм и 3 тысячи патронов к нему, подствольный гранатомет ГП-25 и граната ВОГ-25. "Способ закладки тайника и его наполнение свидетельствуют о том, что схрон предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп противника", - добавили в МВД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР нашли украинский тайник с оружием и взрывчаткой
В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов с оружием, боеприпасами и взрывчаткой
ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Правоохранители и силовики обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой в частном доме в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в МВД ЛНР.
"Сотрудниками МВД и органов безопасности ЛНР в одном из населенных пунктов республики выявлен тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - сказал представитель ведомства. По словам собеседника, схрон был оборудован в частном доме. Там нашли две тротиловые шашки и электродетонаторы к ним, ручные гранаты, автомат калибра 5,45 мм и 3 тысячи патронов к нему, подствольный гранатомет ГП-25 и граната ВОГ-25.
"Способ закладки тайника и его наполнение свидетельствуют о том, что схрон предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп противника", - добавили в МВД.